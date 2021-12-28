UKÜ Kütüphanesi’nden öğrencilerine yeni yıl hediyesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ile birlikte Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan Kütüphane Kulübü 2022 yılına girerken öğrencilerine hediye kitap dağıtımında bulunuyor.

UKÜ Kütüphane Sorumlusu ve Kütüphane Kulübü Danışmanı Özlem Araz yılbaşı etkinlikleri kapsamında Kütüphane Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyelerle öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, arzu eden öğrencilerin hediyelerini Kütüphane girişinden ya da Öğrenci Merkezi’ne kurulan stanttan alabileceklerini ifade etti.

Hediye kitap dağıtımları ile amaçlarının öğrencilere yeni yıl heyecanını yaşatmak olduğunu aktaran Araz, “Yeni yıl coşkusunu öğrencilerimiz ile birlikte yaşamak istiyoruz. Ayrıca kitap hediyelerimiz ile öğrencilerimizin entelektüel gelişimlerine katkı sağlayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Araz, tüm dünyada yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle öğrencilerin belirli bir süre kütüphaneden uzak kaldıklarını da anımsatarak, “Farklı temalar ile düzenlediğimiz etkinliklerle amacımız öğrencilerimiz ile yeniden iletişim haline geçmek” dedi.

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28/12/2021 16:38