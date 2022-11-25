UKÜ laboratuvarlarında toplumsal hizmet

Ürettiği bilgi ve olanaklarını toplum yararına dönüştürme anlayışıyla hareket eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, bünyesindeki laboratuvarlarla hem kendi öğrencilerinin hem de diğer eğitim kurumlarındaki öğrencilerin gözlem ve inceleme yapma fırsatı yakalamalarına olanak sağlamaya devam ediyor.

UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan, üniversite olarak topluma hizmet prensibini benimsediklerini aktararak, “Üniversitelerin üç temel misyonu vardır: bilgiyi üretmek, bilgiyi yaymak ve topluma hizmet etmek. Mühendislik Fakültemiz bünyesinde bulunan Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, Çevre Mühendisliği laboratuvarı, İnşaat Mühendisliği laboratuvarı ve Makine Mühendisliği laboratuvarı ile çalışma kültürünün oluşumuna katkı yapmak adına orta eğitime destek vermeyi önemsiyor, öğrencilere, araştırmacılara, sektör çalışanlarına ihtiyaç duydukları uygulama olanaklarını sununuyoruz” dedi.

Doç. Dr. Doğan, bu bağlamda Levent Kolej 12. Sınıf öğrencilerinin A level Biyoloji dersi kapsamında UKÜ laboratuvarlarını ziyaret ettiklerini belirterek, öğrencilerle birlikte Mikrobial teknikler konusu kapsamında Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi laboratuvarlarında uygulamalı çalışma gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Gerçekleştirilen çalışmanın iki kısımdan oluştuğunu söyleyen Doğan, “Birinci kısımda, Laboratuvar teknikeri Dr. Huzaifa Umar ve laboratuvar asistanı Çağrı Nurçin tarafından öğrencilere besi yeri hazırlığı, sterilizasyonu ve bakteri ekim teknikleri anlatılarak, bu konuda uygulama yapmalarına olanak sağlandı. İkinci kısmında Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Laboratuvarları asistanı Peyman İnce’nin PCR-QPCR tekniklerinin altında yatan teorik bilgiler aktarılarak “Biyoteknoloji Araştırma Merkezi laboratuvarlarında bulunan PCR-QPCR cihazları ve yapılan örnek çalışmalar paylaşıldı. Çalışmanın son kısmında ise Agarose Jel elektroforez uygulaması ile örnek bir numune içerisinde RNA-DNA ayrımının yapıldı. Bu kapsamda öğrenciler, UKÜ laboratuvarında Biyoloji dersi kapsamında öğrendikleri bilgileri laboratuvarda uygulama yaparak pekiştirdiler.” dedi

Açıklamasında UKÜ Mühendislik laboratuvarlarında verilen hizmetler hakkında bilgi veren Doğan, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi mikrobiyolojik, hücresel ve moleküler araştırmaların gerçekleştirilmesine imkân sağlarken, Çevre Mühendisliği laboratuvarlarında ise su, atık su, mikrobiyolojik analizleri ile malzeme karakterizasyonu çalışmaları yapılıyor. Ayrıca İnşaat Mühendisliği laboratuvarlarında zemin mekaniği, asfalt, yapı ve yapı malzemesi konularındaki araştırmalar hayata geçirilirken, Makine Mühendisliği üretim atölyesinde bulunan geleneksel ve sayısal kontrollü bilgisayar destekli tezgâhlarla malzeme üretimi çalışmalarının yapılabileceğini belirtti.

Çalışma sonunda Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu öğrenciler ile bir araya gelerek gerçekleştirilen uygulamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu ve katılımcıların ileride gerçekleştirecekleri üniversite başvuru sürecinde kullanabilmeleri adına sertifikalarını takdim etti.

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25/11/2022 14:18