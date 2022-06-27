UKÜ Mezuniyet Töreni 28 Haziran Salı günü gerçekleştiriliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2021-22 Akademik Yılı Bahar dönemi mezuniyet töreni 28 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana 23. Mezuniyet Töreni’ni gerçekleştirecek olan üniversiteden, 2021-22 Akademik Yılı Bahar döneminde yaklaşık 2000’in üzerinde öğrenci mezuniyet coşkusu yaşayacak.

Mezun öğrenciler ve aileleri yanı sıra üst düzey devlet yetkililerinin de katılacağı 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, UKÜ Açık Hava Performans Sanatları Merkezi’nde (Amfi Tiyatro) saat 19:30’da başlayacak.

Törende Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri ile Turizm Otel İşletmeciliği, Sağlık Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okullarından lisans, Adalet, Sağlık Bilimleri ve Meslek Yüksek okullarından önlisans, Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden de yüksek lisans ve doktora olmak üzere yaklaşık 2000’in üzerinde öğrenci diploma alacak.

Protokol konuşmaları ile başlayacak törende, mezun öğrenciler adına yapılacak Türkçe ve İngilizce dilindeki konuşmalar; Uluslararası Koro’nun konseri ile devam edecek. Tören, mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesi, kep atma merasimi ve havai fişek gösterisi ile son bulacak.

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27/06/2022 10:45