UKÜ Mezunları Görkemli Bir Törenle Uğurlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Performans Sanatları Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törende 2021 – 2022 Akademik Yılı mezunları diplomalarını aldı. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olmaya hak kazanan 1627 mezun, diploma alma ve mezuniyet gururu yaşadı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, YÖDAK (Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu) Başkanı Turgay Avcı, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ yönetimi, akademisyenler, aileler ve mezunları katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada tüm mezunlara başarılar dileyerek, hayattaki gerçek sınavın yeni başlayacağını ve mezunların zorluklara karşı mücadeleci olmalarının önemli olduğunu kaydetti. Konuşmasında mezunların kaliteli bir eğitim aldıklarına emin olduğunu ve sahip oldukları bilgi ile donanımın çok değerli olduğunu da dile getiren Tatar, mezunların çok çalışarak, insanlık için faydalı olmalarını diledi.

Tatar, mezunların sadece eğitimli bireyler olmalarını değil, aynı zamanda sorumluluk sahibi bireyler olmalarının da önemli olduğunu kayderek, çevre konusunda da gereken hassasiyeti göstermelerini diledi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, KKTC’nin öğrenci adası olduğunu, tüm dünyadan akademisyenlerin adada buluştuğunu ve üniversitelerin bu sayede 100’ü aşkın ülkeden öğrencinin gelmesine zemin hazırladığını kaydetti.

KKTC’den mezun olmanın avantajları arasında çok kültürlü ortam ve farklı ülkelerden gelen bilim insanlarının yarattığı bilgi birikiminden faydalanmak olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Gittiğiniz ülkelerde burayı örnek alınız. Dostluğu, kardeşliği, barışı, demokrasiyi, özgürlükleri örnek alınız. Biz burada bunlar için emek veriyoruz” dedi.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı konuşmasında mezunları tebrik ederek; dünya standartlarını, kalitesini yakalamış UKÜ’nün mezuniyet törninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok öğrencinin motivasyonunun azaldığını anımsatan Avcı, UKÜ’ün yönetim ve akademik kadro olarak bu süreçte çok başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu aktardı.

Prof. Dr. Avcı, konuşmasında mezunlara da seslenerek, “Sevgili mezunlar 4-5 yıl önce koyduğunuz hayaller bu akşam gerçek oluyor. Ama yarın sabah yeni hayaller kurmanız gerekiyor. Yeni bir dünya, yeni bir gelecek. Yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri, UKÜ’nün 25 yıldır yükseköğretim alanında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “Edindiğimiz tecrübelerle, kaliteden ödün vermeden, yenilikçi bakış açımızla yoluna devam etmekteyiz” dedi. Bu yıl, 43 farklı ülkeden 1627 öğrencinin mezun olacağının altını çizen Nadiri, “Yeni mezunlarımız ile toplam mezun sayımız 22 bini aşacaktır” ifadesini kullandı.

Nadiri, hedeflerinin dünya ile rekabet edebilen ve alanında uzman bireyler yetiştirmek oldukduğunu söyleyerek, “Bu doğrultuda oluşturduğumuz yeni misyon ve vizyonumuzla öğrenci merkezli eğitimimiz ve bağımsız öğrenmeye odaklı öğrenme anlayışımız ile öğrencilerimize en iyi eğitim imkanlarını sunuyoruz” bilgisini paylaştı.

Konuşmasında mezunlara da seslenen Nadiri, “Bugün hayatınızın önemli bir aşamasını tamamladınız, yeni bir başlangıcın arifesindesiniz. UKÜ’de aldığınız eğitim başarılı olmanız için size gerekli bilgi ve birikimi sağlıyor. Hedeflerinize ulaşacak potansiyel ve yeteneğe sahipsiniz” şeklinde konuştu.

Törende mezunlar adına fakülte birincilerinden Mehmet Ali Taşezen ve Jennifer Onyeka Chimeh’in konuşmaları sonrasında 2021-2022 Akademik Yılı mezunları adına sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Dereceye giren mezunlara verilen ödüllerin adından diplomalar takdim edildi. Tören kep atma merasimi ve havai fişek gösterisi ile son buldu.

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29/06/2022 16:08