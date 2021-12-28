UKÜ Mezunu Ashvin A. Matthew’a Cannes’da ödül

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2003 yılı Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu Ashvin A. Matthew, senarist ve yönetmenliğini yaptığı “3Devi” isimli filmi ile “Silk Road Film Awards (SRFA)” Cannes 2021 yarışmasında 4 ödül kazandı.

Filmin yapımcılığını yine Matthew’e ait Altered Ego Entertainment yapım şirketinin üstlendiği “3Devi” UKÜ’lü mezuna “En İyi Çıkış Yapan Yapımcı” ile “En iyi Çıkış Yapan Yönetmen” dallarında iki ödül getirdi. Söz konusu yarışmada filmin baş rol oyuncusu Shubha Poonja “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken “3Devi” “En İyi Anlatımlı Film” dalında da mansiyon kazandı.

Dünya çapında 38 filmin değerlendirildiği yarışmada, 23 film ödül almaya hak kazandı. UKÜ mezunu Ashvin A. Matthew’in 3Devi filmi ise yarışmada 4 ayrı dalda ödül alarak festivalin en çok ödül kazanan filmi olmayı başardı.

Film, ayrıca daha önce de “Sydney & Melbourne Lift-Off Film 2021 Festivali”’nde resmi olarak seçilen filmler arasındaydı.

Matthew’in ilk yönetmenlik denemesi olan “3Devi”, 3 kadının yaşadıklarını anlatıyor. Shubha Poonja, Sandhya Lakshminarayan ve Jyothsna B. Rao’nun rol aldığı filmde, erkeklerin yaşamlarına verdikleri zarardan yorulan 3 kadının birlikte kaçışlarını konu alıyor.

Ashvin A. Matthew, uluslararası film festivallerinden kazandığı ödüllerin kendisini gururlandırdığını belirterek, tüm ekibin de kendisi gibi 3Devi’nin konusunun ve amacının oldukça iyi anlaşılmasından ve tanınmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Sinema ile müzik dünyasının her zaman hayatının odak noktası olduğunu aktaran Matthew, “Sonunda 3Devi projesini hayata geçirerek hayallerimi de gerçeğe dönüştürmüş oldum.” ifadesini kullandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mezunu Ashvin A. Matthew açıklamasında güçlü kadınların var olduğu bir ailede büyüdüğünü dile getirerek, “Çifte standartların olmadığı ve kadınların gücünün yansıtıldığı bir filmi gerçeğe dönüştürebilmek benim için bir arzuydu.” dedi.

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28/12/2021 12:59