UKÜ Mimarlık Bölümü 2. kez akredite edildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF), Mimarlık Bölümü “Mimarlık Akreditasyon Kurulu” (MİAK) tarafından verilen altı yıllık akredite süresi ile 2. kez akredite edilen en başarılı ve ayrıcalıklı mimarlık eğitimi veren kurumlardan biri olduğunu belgeleyerek bir kez daha kalitesini tescilledi.

UKÜ GSTMF Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Atakara, üstlenmiş olduğu kalite vizyonu ile mimarlık eğitiminde mezun odaklı eğitim verdiklerini belirterek, UKÜ Mimarlık programının gerek akreditasyonlar gerekse de öğrenci ve mezunlarının uluslararası yarışmalarda kazandıkları ödüller bakımından programın artık sadece KKTC’nin değil, dünyanın bu alada listelenen 125 programı arasında yer aldığını kaydetti.

Mimarlık programının ikinci kez ve 6 yıl gibi en uzun süre ile akredite edilmesinin programın kalitesinin tescillenmesi açısından önemli bir gösterge olduğunu dile getiren Atakara, “MIAK değerlendirmesi, bölümün eğitim ve araştırma faaliyetlerini içeren ön değerlendirme raporlarının hazırlanması, MIAK uzmanları tarafından raporların incelenmesi, Türkiye’deki farklı üniversitelerinden alanında uzman 5 kişilik bir denetleme heyetinin incelemelerde bulunması ve hazırlanan raporun MIAK komisyonuna sunulup karara bağlanması gibi bir süreç sonucunda programımız akredite edilmiştir” dedi.

Prof. Dr. Atakara, UKÜ Mimarlık Bölümü’nün her geçen gün gelişen fiziki yapısı ve alanında uzman öğretim üyeleri ile geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ettiğini belirterek, “Programda öğrenci odaklı eğitim sistemi ve deneysel eğitim metotları ile öğretim yapıyoruz. Ayrıca usta çırak ilişkisi ile bire bir eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu.

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07/10/2022 15:54