UKÜ Mimarlık Bölümü ‘Dünya Mimarlık Günü’ kapsamında etkinlikler düzenliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF), Mimarlık Bölümü tarafından Dünya Mimarlık Günü çerçevesinde ‘Arch-Ex 2021’ Öğrenci Projeleri Sergisi ile ‘Mimarlıkta Konuşulmayanlar’ başlıklı seminer gerçekleştiriliyor.

UKÜ GSTMF Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cemil Atakara, etkinliklerin hem KKTC halkının hem de öğrencilerin mimarlık mesleğine yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla organize edildiğini belirterek, “Mimarlık birçok disiplin ile beraber çalışmayı gerektiren bir alandır. Hem sanatsal hem mühendislik hem de sosyal bir bilgi birikimi içeren ve bu anlamda diğer disiplinlerden ayrışan bir yaşam biçimidir” şeklinde konuştu.

Dünya Mimarlık gününün her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi kutlanması nedeniyle serginin açılış gününü 4 Ekim olarak belirlediklerini aktaran Atakara, açılışın ise saat 18.00’de yapılacağını belirtti.

Atakara, serginin geleceğin mimarlarını yetiştiren UKÜ Mimarlık Bölümü tarafından düzenlendiğine dikkat çekerek, “İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda düzenlenecek sergide Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ilgili hocaları ile birlikte pandemi döneminde hazırlamış oldukları mezuniyet projeleri ve katılmış oldukları yarışmalarda derece almış projeleri yer alacak. Sergi 8 Ekim tarihine kadar takip edilebilecek” bilgisini paylaştı.

Etkinlikler kapsamında 5 Ekim tarihinde ise ‘Mimarlıkta Konuşulmayanlar’ konulu bir seminer gerçekleştirileceğini aktaran Atakara, seminere konuşmacı olarak Prof. Dr. Fatih Rıfkı’nın Amerika’dan çevirim içi olarak katılacağını dile getirdi.

Doç. Dr. Atakara, ‘Mimarlıkta Konuşulmayanlar’ seminerinin 5 Ekim tarihinde, 16.30’da başlayacağını ve moderatörlerin GSTMF Dekanı Prof. Dr. Nezih Ayıran ile kendisi olacağını belirterek, etkinliğe katılmak isteyenlerin https://us06web.zoom.us/j/87585259147?pwd=QXQ3OHFOUnlWZytrOFFsL1Bub1Z2Zz09 zoom platformu üzerinden semineri takip edebileceklerini kaydetti.

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01/10/2021 16:16