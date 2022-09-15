UKÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerine Beyrut’tan iki ödül

7. Inspireli Awards kapsamında düzenlenen Beyrut Limanı Yenileme Yarışması’nda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden son 40 proje arasında 3 ve son 8 finalist proje arasında 2 proje yer aldı.

UKÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri Hanieh Hashemifar, Soudeh Saeidi, Zahed Arzouni ve Mohamad Alirezaeitehrani 8 finalist arasından 2 mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Söz konusu projeler UKÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ehsan Reza’nın yürütücülüğünde ARCH/INAR 502 Lisansüstü proje dersi kapsamında hazırlandı.

Yarışmayla ilgili konuşan Reza, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos 2020’de gerçekleşen patlamada büyük zarar gören Beyrut Limanı’nın yeniden inşası için INSPIRELI’nin “Beyrut yalnız değildir! Beyrut’un yeniden doğmasına yardım edelim” sloganıyla bir yarışma çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Inspireli Awards’ın birçok yeni yeteneğin hikâyesini anlatmaya ve kendi dünya görüşüne dair farkındalık yaratmasına olanak sağlayan önemli uluslararası mimarlık yarışmalarından biri olduğunu söyleyerek, “Inspireli, gelecek vadeden tasarım ve mimarlık öğrencilerini, yeni mezunları ya da profesyonelleri bir araya getirerek onlar için ortak bir iletişim alanı oluşturma amacı taşıyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Reza, yarışma için 579 katılımcı tarafından 249 proje sunulduğunu belirterek, “Kazanan projeler yıkılan limanın yenilenmesine yardımcı olacak” bilgisini paylaştı.

Yarışmada 800'den fazla jüri üyesinin yer aldığını ve iki turlu oylama sistemi ile öncelikle 40 finalistin seçildiğini kaydeden Reza, “Gururla ifade etmem gerekir ki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden üç proje final aşamasına aday gösterildi. Bu projelerden ikisi, sonraki aşamada en iyi 4 proje ve en iyi 4 mansiyon ödülü verilecek olan 8 finalist arasında yer alarak 2 mansiyon ödülüne layık görüldü” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Reza sözlerine şöyle devam etti: “Mansiyon ödülleri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni uluslararası düzeyde tanıtmanın en prestijli başarılarından olup aynı zamanda öğrenciler arasındaki rekabet duygusunu teşvik ederek, eğitimlerinin kalitesini artıracak ve gelecekteki kariyerlerine katkı yapacak”.

Beyrut’ta, Sursock Müzesi’nde gerçekleşen yarışmanın ödül töreninde mansiyon ödülü alan Hanieh Hashemifar, Soudeh Saeidi, Zahed Arzouni ve Mohamad Alirezaeitehrani ile birlikte üniversiteyi temsilen Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nezire Özgece de hazır bulundu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Özgece “UKÜ adına bu önemli başarıyı elde eden öğrencilerimizi ve proje danışmanları Yrd. Doç. Dr. Ehsan Reza’yı gönülden tebrik ederim. Bu prestijli ödül törenine Ehsan hocayı temsilen katılmak ve öğrencilerimizin yanında olmak benim için bir onurdur. Son 8’e kalan 2 projenin de UKÜ’den olması ödül töreninde oldukça dikkat çekti ve yoğun bir ilgi gördü” ifadesini kullandı.

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15/09/2022 14:23