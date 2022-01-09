UKÜ, ödüllü belgesel yönetmeni Tahsin İşbilen’i ağırladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından “Göç Olgusu ve Belgesel Sinema” konulu seminer düzenlendi.

İletişim Fakültesi öğrencilerini sektördeki profesyonellerle buluşturmayı amaçlayan seminerler dizisi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe ödüllü belgesel yönetmeni Tahsin İşbilen konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına, hemen hemen dünyadaki tüm ülkeleri ilgilendiren ve güncelliğini koruyan bir konu olan göç olgusu üzerinde durarak başlayan İşbilen, her göçün kendi içinde birçok hikâyeyi barındırdığını ve bu anlamda da göç olgusunun belgesel sinemacılar için bir hazine olduğunu aktardı.

Aynı zamanda Belgesel Sinemacılar Birliği üyesi olan ünlü yönetmen Tahsin İşbilen, konuşmasının devamında, yönetmenlerin bir hikâye anlatıcısı olduğunu da söyleyerek, bir olayın anlatılmasında belgesel yönetmenlerinin sorumlulukları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

İşbilen, belgesel sinemanın kendine özgü dili ve tasarımı olduğuna dikkat çekerek, belgesel sinemanın özellikleri, ilkeleri, işlevleri ve önemi konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Konuşmasında belgesel filmin yapım süreçleri üzerinde de duran İşbilen, bu süreçte yönetmenin çok önemli görevler üstelendiğini belirtti.

Tahsin İşbilen, belgesel film yapım sürecinde yönetmenlerin konu aldıkları kişilere ve izleyicilerine karşı sorumlu oldukları ve bu süreçte pek çok etik sorunla karşılaştıklarını da ifade ederek, bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair görüşlerini kendi yapımlarından örnekler vererek açıkladı.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlik sonunda belgesel yönetmeni Tahsin İşbilen, göç olgusu ve bunun belgesel sinemada nasıl yer bulduğuna dair bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşma olanağı bulmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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09/01/2022 16:29