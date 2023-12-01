UKÜ Öğrenci Konseyi Temsilcileri seçimleri tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Dekanlığı 2023-2024 Akademik yılı öğrenci temsilcilerini belirlemeye yönelik gerçekleştirdiği seçimler tamamlandı.

Üniversite bünyesinde öğrencilere demokratik katılım kültürünü yaşatmak ve uygulayarak kazandırmayı amaçlayan öğrenci konseyi temsilcilik seçimleri UKÜ Fakülteler, Yüksekokullar, İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden aday olan öğrencilerin görevlendirmeleri ile tamamlandı.

Üniversitenin her alanında alınacak kararlara katılım yaparak, yön vermek ve öğrenci sorunları ile isteklerinin kaynağından üniversite yönetimine aktarma şansı vermeyi amaçlayan temsilci seçimlerinde Konsey Başkanlığının yanı sıra Konsey Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Başkanlığı ile üyeleri de seçildi.

UKÜ Öğrenci Dekanlığı’nın tarafından gerçekleştirilen seçim sonuçlarına göre Öğrenci Konseyi Başkanı Çağrı Söğüt, Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Shima Banani, Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Başkanı Anthony Okolie, Denetleme Kurul Üyeleri ise Sude Avcibasi, Yara Kalam, Ece Dokur ve Negin Almasi oldu.

UKÜ Öğrenci Dekanı Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu, kazanan adayların gelecek yıl boyunca okulun öğrenci konseyini temsil edeceklerini belirterek, “Seçilen öğrenci temsilcilerimiz öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarının yönetimlere aktarılmasına katkıda bulunacaklar” dedi.

Öğrencilerin seçim süreci boyunca demokratik haklarını kullanarak kendilerini ifade etme, liderlik yeteneklerini gösterme ve vizyonlarını tanıtma şansı bulduklarına da dikkat çeken Emiroğlu, seçimi kazanan öğrencilerin eğitim döneminde yaratıcı pek çok projeye katkıda bulunacaklarına olan inancının tam olduğunu da belirtti.