UKÜ Öğrenci Konseyi Temsilcileri seçimleri tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Dekanlığı, Öğrenci Konseyi Temsilcileri Seçim Kurulu tarafından 2024-2025 Akademik yılı öğrenci temsilcilerini belirlemeye yönelik gerçekleştirdiği seçimler tamamlandı.

Üniversite genelinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda Öğrenci Konseyi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bora Bayramoğlu, Öğrenci Konseyi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmad Mahmoud Shawi, Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Başkanı Hakkı Emre Göğebakan, Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Üyeleri ise Yağız Emre Yılmazer, Sıla Toklu, Zeynep Topal ve Sumbi Leandra Chaquice olarak belirlendi.

UKÜ Öğrenci Dekanı Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu üniversite bünyesinde gerçekleştirilen seçimlerle amaçlarının öğrencilere demokratik katılım kültürünü kazandırmak olduğunu söyleyerek, “Bu sayede öğrencilerimiz üniversitenin her alanında alınacak kararlara katılım yaparak, yön verebilecek. Ayrıca öğrenci sorunlarını ve isteklerini kaynağından üniversite yönetimine aktarma şansları olacak” dedi.

Öğrenci Konseyi Temsilci Seçimlerinde Konsey Başkanlığının yanı sıra Konsey Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Başkanlığı ile üyelerinin de seçildiğine dikkat çeken Emiroğlu, “Öğrenci Konseyi Temsilcilik Seçimleri Fakülteler, Yüksekokullar, İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nü aday olan öğrencilerin seçim süreçlerinden oluştu” bilgisini paylaştı.

Emiroğlu, seçimi kazanan öğrencilerin 2024-2025 Akademik yılı boyunca okulun öğrenci konseyini temsil etme hakkı kazandıklarını işaret ederek, “Seçilen öğrenci temsilcilerimiz öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarının yönetimlere aktarılmasına katkıda bulunacaklar” ifadesini kullandı.

Öğrencilerin seçim süreci boyunca demokratik haklarını kullanarak kendilerini ifade etme, liderlik yeteneklerini gösterme ve vizyonlarını tanıtma şansı buldukların da aktaran Emiroğlu, seçimi kazanan öğrencilerin eğitim döneminde yaratıcı pek çok projeye katkıda bulunacaklarına olan inancının da tam olduğunu belirtti.