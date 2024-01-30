UKÜ, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 24 Mayıs Cuma günü yapılacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı (ÖYBSS) 24 Mayıs Cuma günü 10.00-12.30 saatleri arasında tek oturum halinde yapılacak.

UKÜ Kampüsü, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek olan sınava tüm lise mezunu veya liseden bu yıl mezun olacak KKTC vatandaşları ve lise eğitimini (4 yıl kesintisiz) KKTC’de tamamlamış olan T.C vatandaşı öğrenciler başvuru yapabilecek.

ÖYBSS sonucuna göre aday öğrenciler 12 fakülte, 4 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 63 lisans ve 7 ön lisans programına çeşitli burslarla kayıt yapma hakkına sahip olacaklar.

Belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgelerine sahip aday öğrenciler de tüm programlara kayıt kabul hakkı elde edebilecek.

Lisans ve ön lisans programlarına yerleşecek öğrenciler, sınav sonuçlarına göre %100, %75, %50 ve %25 oranında eğitim bursu elde etme hakkına sahip olacaklar. Kazanılan burslara ek olarak akademik başarı bursu, sporcu bursu, mezun bursu, aile indiriminin yanı sıra öğretmen, Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli ile bu personelin çocuk ve eşlerine sağlanan çeşitli burslardan yararlanabilecek.

Son başvuru 23 Mayıs 2024

Aday öğrenciler 23 Mayıs 2024 tarihine kadar sınav başvurularını çevrim içi (online) olarak www.ciu.edu.tr/oybss web sitesi üzerinden yapabilecekler. Ayrıca tercih eden aday öğrenciler Tanıtım Müdürlüğü’nden yüz yüze veya belirli tarihlerde liselerde kurulan UKÜ stantlarından da başvuru yapabilecekler.

Adaylar detaylı bilgi için, UKÜ Öğrenci Hizmet Binası 1. Kat Tanıtım Müdürlüğü’nü ziyaret edebilir ya da (0392) 671 11 11 (dâhili 2073) / 0548 858 96 47 no’lu telefonlardan iletişime geçebilirler.