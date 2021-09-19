UKÜ öğrencilerine 'Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri' düzenliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü tarafından 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri düzenleniyor.

Tüm dünyada ve KKTC’de yaşanan COVİD-19 pandemisi nedeniyle uzun bir süre çevrim içi ve yüz yüze eğitimin karma olarak gerçekleştirilmesi sonrasında bu yıl pandemi tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilmesiyle düzenlenecek UKÜ Oryantasyon Günleri, Turkcell’in gençlik markası olan Gnçtrkcll’in sponsorluk desteği ile gerçekleştiriliyor.

Karşılamalar ve Oryantasyon Programları 2020-2021 Akademik yılında kayıt yaptırıp, adaya gelememiş ve 2021-2022 Akademik yılında üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere kampüsü, üniversite yaşamını ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmayı hedefliyor.

Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Selen Akün Kalaycı, “Üniversitemiz Türkiye ve diğer ülkelerden gelen öğrencilerine kaliteli bir eğitim imkânı sunmanın yanı sıra Oryantasyon Günleri kapsamında ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerine öğrenim gördükleri ülkeyi yakından tanıma, yerel toplum ve kültür ile kaynaşma fırsatı sunuyor” ifadesini kullandı.

UKÜ Oryantasyon Günleri’nin COVİD-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin, Ercan Havaalanı ve turizm limanlarında karşılanmaları ile 15 Eylül’de başladığını aktaran Kalaycı, “Program çerçevesinde üniversite olanaklarının tanıtımı ve bilgilendirme toplantıları yanı sıra geniş kapsamlı, eğlenceli etkinlikler ve kültürel şehir turları yer alıyor” dedi.

Kalaycı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin eğitim hayatlarına iyi bir motivasyonla başlamaları ve uyum sürecini kolaylaştırabilmek amacıyla böylesi bir organizasyon düzenlediklerine dikkat çekerek, Oryantasyon Günleri Etkinlik Programı’nın 4 Ekim – 4 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşeceğini de dile getirdi.

Oryantasyon Günleri çerçevesinde kampüs gezisi, açık hava sineması, hazine avı oyunları, öğrenci kulüpleri ve toplulukları şenliği, cadılar bayramı, dans gösterisi, sanatsal performanslar gibi bir dizi etkinliğin yine COVİD-19 tedbirleri kapsamında organize edeceklerini dile getiren Kalaycı, programın konserin de yer alacağı Eve Dönüş Partisiyle sona ereceğini söyledi.

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19/09/2021 08:53