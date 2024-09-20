UKÜ Oryantasyon Günleri ile yeni kayıtlı öğrencilerini karşılıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon günleri çerçevesinde yeni kayıtlı öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

UKÜ Öğrenci Dekanlığı ile Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörlüğü tarafından organize edilecek oryantasyon etkinlikleri kapsamında pek çok farklı ülkeden gelecek öğrenciler, üniversite yapısını ve kampüsünü tanıma fırsatı bulacaklar.

Oryantasyon etkinlikleri sayesinde öğrencilerin üniversite ve kampüs hakkında bilgi edinmeleri yanı sıra uzun bir öğrencilik hayatı geçirecekleri Kuzey Kıbrıs ve kültürünü tanıma şansı da elde edecekler.

Öğrencilerin üniversite yaşamına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan UKÜ Oryantasyon günleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gençlik markası GNÇ Kıbrıs’ın iletişim sponsorluğunda öğrenci karşılamaları ile başlayarak; kampüs turu, üniversite tanıtım seminerleri, Lefkoşa kültürel şehir turu ve çeşitli eğlence etkinlikleriyle devam edecek.

Oryantasyon günleri kapsamında üniversite kültürünün önemli bir parçası olan kulüplerin de tanıtılacağı belirtilen programda, düzenlenecek olan kulüpler şenliği ile öğrencilerin ilgi duydukları kulübün standını ziyaret etmeleri ve sosyal hayatlarına büyük katkı sağlayacak kulüp çalışmalarından haberdar olabilmeleri sağlanacak.

Programda sadece tanıtıcı ve bilgilendirici etkinliklerin yer almadığı belirtilirken, aynı zamanda uluslararası topluluklar şenliği, açık hava sinema gecesi, renk şenliği ve eve dönüş partisi gibi eğlenceli kutlamaların da organize edileceği ve yeni öğrencilere hem hoş geldiniz demek hem de yeni evlerinde sosyalleşmelerini sağlamak amaçlanıyor.

UKÜ Açık Hava Performans Sanatları Merkezi’nde 4 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek colorfest etkinliğinde DJ Barış Turna ve sonrasında düzenlenecek olan Eve Dönüş Partisi’nde Niyal Öztürk bandın sahne alması ile Oryantasyon Günleri tamamlanmış olacak.