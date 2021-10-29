UKÜ PDRAM yeni kayıtlı öğrenciler için üniversite yaşamına uyumu kolaylaştıracak etkinlik düzenledi  

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM), öğrencilerin üniversite yaşamında karşılaştıkları uyum sorunlarına çözüm yolları bulmaları ve eğitim yaşamlarına daha kolay adapte olmaları amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan PDAREM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eliz Volkan üniversite yaşamının diğer tüm yaşamlardan farklı olduğunu anımsatarak, yeni kayıtlı öğrenciler için ilk ayların sadece geliştirici ve eğitici olmadığını aynı zamanda bazı zorlukları da beraberinde getirebileceğini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Volkan, uyum sürecinin özellikle farklı ülkelerden gelen öğrencileri için daha zor olabileceğini söyleyerek, bu zorluğu deneyimleyen öğrencilerin yalnız olmadıklarını, başka bireylerin de benzer sorunlar yaşayabileceklerini ve PDAREM olarak böyle durumlarda destek sağlayabildiklerini belirtti.

Volkan, ilk zamanlarda bu konuda kaygı yaşanmasının son derecede doğal olduğunu da belirterek, “Bu zorlayıcı durumlarda öz kaynaklarımıın ne kadar yeterli olduğunu ölçmeli ve yeterli kalmadığı durumda destek istemeliyiz. Bu durum ancak farkındalıkla oluşabilir” dedi.

PDAREM olarak öğrencilerin psikolojik iyilik haline önem verdiklerini de aktaran Volkan, “Baş etmekte güçlük yaşayacağınız birçok konuda sizlere destek vermek için bizler buradayız” ifadesini kullandı.

Etkinlikte söz alan Uzman Psikolog Çise Haşimoğulları ise yüksek eğitim sürecinde birçok akademik sorumluluk bulunduğunu anımsatarak, “Ödevler, hazırlanması gereken projeler ve birçok sınavlar bulunuyor. Bu noktada geliştirdiğiniz çalışma becerileri ve ertelemeden yapılan programlara sadık kalmak size yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Akademik sorumluluk yanı sıra sosyal sorumluluklar da bulunduğunu belirten Haşimoğulları, “Paranızı yönetme, bakım faaliyetleri, birileriyle uyum içinde yaşamak gibi sorumluluklarınız olacağından, zamanı iyi yönetmek önemli” dedi.

Haşimoğulları, bu süreçte endişe, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, uykusuzluk, mutsuzluk gibi olumsuz deneyimler de yaşanabileceğini aktararak, “Bu belirtilerin uyum sürecini etkileyeceği unutulmamalıdır. Farkındalık önemli bir adım olacaktır” ifadesini kullandı.

Uzman Psikolog Huriye Koruşan da etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni sürece uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, zorlayıcı durumlarda bireyleri rahatlatıcı aktiviteler yapılmasını önerdi. Öğrencilerin artık bağımsız birer birey olduklarını hatırlatan Koruşan, “Artık bazı şeyleri yalnız yapmak zorunda olduğunuzun farkına varıp, denemekten korkmamalısınız” açıklamasında bulundu.

Koruşan, akademik ve sosyal yaşantınız için program oluşturulmasının önemine işaret ederek, “Sağlıklı beslenmeye, uyumaya, derslere düzenli olarak katılmayı ihmal etmeyin. Ders ve eğlence arasındaki dengeyi koruyun. Kampüste sizlerle benzer hobilere sahip insanlar aramaya çalışın” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



29/10/2021 10:07