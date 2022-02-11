UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Program başvuruları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2021-2022 Akademik yılı Bahar dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na başvurular başladı.

Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan program kapsamında Eğitim Fakülteleri’nden mezun olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilere yönelik formasyon eğitimi veriliyor.

UKÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman, programın bahar ve yaz dönemleri olmak üzere 2 dönem olarak gerçekleştirileceğini belirterek, öğretmenlik formasyonu kazanmak için öğrencilerin toplamda 10 ders alacaklarını da ifade etti.

Yeni akademik dönemin 14 Şubat’ta başlayacağını işaret eden Silman, lisans bölümünden mezun olmuş KKTC vatandaşı ve KKTC'de görev yapacak tüm öğretmen adaylarının Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kayıt başvurusunda bulunabileceklerini de açıkladı.

Prof. Dr. Silman, program kapsamında öğrencilere her türlü eğitim teknolojilerini sağlayarak araştırmaya dayalı verimli bir eğitim-öğretim süreci sunulacağını dile getirerek, amaçlarının etkili öğretmenlik davranışları kazanmış, öğretim ilke ve yöntemlerini bilen, öğrenci merkezli anlayışa sahip, öğrencileri öğrenmeye ve araştırmaya yönlendirebilen, disiplinler arası yaklaşımı benimsemiş, sosyo kültürel farklılıklara saygılı, din, dil veya bireysel özellikler nedeniyle kişiler arasında ayrımcılık yapmayan, bireysel ve toplumsal değerlere saygılı öğretmen adayları yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başvuruların çevrimiçi olarak resmi web sitesinden yapıldığının altını çizen Silman, öğrenci adaylarının Eğitim Fakültesi’ne bağlı olmayan 4 yıllık bölümlerden en az 2.00 diploma ortalaması ile mezun olması gerektiği hatırlatmasında da bulundu.

Bu habere tepkiniz:



11/02/2022 10:05