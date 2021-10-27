UKÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) çalışmaları öğrencilere anlatıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere merkezin tanıtımı gerçekleştirildi.

PDAREM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eliz Volkan etkinlikte merkez konusunda bilgilendirmede bulunarak, “PDAREM, öğrencilerin kişisel gelişimi, psikolojik iyilik hali ve üniversite ortamındaki yaşamıyla ilgili olarak onlara birçok konuda destek vermeyi hedefleyerek 2000 yılından beri hizmet veren bir birimdir” açıklamasında bulundu.

Merkezin UKÜ’de lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ücretsiz olarak hizmet verdiğini de aktaran Volkan, “Merkezin kadrosunda bir Başkan yanı sıra 2 uzman psikolog bulunuyor” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Volkan, PDAREM’in her şeyden önce bir farkındalık yaratmak için uğraş verdiğini belirterek, hem mesleki anlamda, hem de bireylerin kendi psikolojik iyilik hallerine ve olası bozukluklardan korunmalarına yönelik bir farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

PDAREM’in psikolojik danışmanlık sağlayan bir Merkez olduğunu işaret eden Volkan, bu nedenle başvuran danışanlar için öncelikle kendilerini tanımaları, kendi davranışlarını, düşüncelerini, duygularını ve içinde bulundukları süreçleri anlamlandırmaya çalışmaları için uğraş verdiklerini söyledi.

Başkan Volkan, merkez olarak amaçlarının öğrencilerin aynı zamanda üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak olduğunu da aktararak, “UKÜ uluslararası bir üniversite. Bu nedenle UKÜ’ye çok farklı ülkelerden gelen öğrenciler var. Üniversiteye ve ülkeye uyum her zaman herkes için çok kolay değildir. İlk etapta uyum sorunu ile alakalı kapısı çalınabilecek birim, PDAREM’dir” ifadesini kullandı.

Öğrencilerin genel olarak üniversite hayatlarında karşılaştıkları herhangi bir sorunla mücadele etmelerine olanak sağlamak için bir yapı kurmaya çalıştıklarını aktaran Volkan, “İlk aşamada bizlere başvurulduğunda bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bunu kısa süreli olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Volkan, merkezin tüm Dünyada kutlanılan ya da anılan özel günler hakkında bilgilendirici posterler ve broşürler yayınladığını da belirterek, bu sayede belirli günler hakkında farkındalığı artırmaya yardımcı olduklarını kaydetti.

Etkinlik Merkez bünyesinde yer alan Uzman Psikolog Çise Haşimoğulları ile Uzman Psikolog Huriye Koruşan’ın öğrencilere tanıtılması ile son buldu.

Bu habere tepkiniz:



27/10/2021 16:39