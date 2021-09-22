UKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce Yüksek Lisans Programı başvuruları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Counseling Psychology) İngilizce Yüksek Lisans Programı için 2021-2022 Akademik Yılı Güz dönemi başvuruları başladı.

UKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman hali hazırda Türkçe olarak eğitim verilen programın İngilizce dilinde de eğitime başladığını belirterek, Programın psikolojik danışma alanında uzmanlaştırma ve uygulayıcılara eğitim vermeye yönelik olarak tasarlandığını ifade etti.

Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma alanında çeşitli disiplinleri kullanarak disiplinler arası çalışma yapabileceklerine dikkat çeken Silman, Programın İngilizce dilinde olmasının ise mezun olduktan sonra öğrenicilerin uluslararası ortamlarda kariyer olanaklarını artırdığını da dile getirdi.

Prof. Dr. Silman, Programın kişilerarası ve danışmanlık bağlamlarında iletişim becerilerine odaklandığını açıklayarak, “Ayrıca öğrencilere psikolojik danışmanlıkta çok kültürlü bir anlayış geliştirilmesi hedefleniyor” dedi.

Bu alandan mezun olacak öğrenciler için istihdam olanakları hakkında da bilgi veren Silman, “Mezunlar uzman danışman olarak okullarda, sivil toplum kuruluşları ile toplumda ruh sağlığını koruma ve geliştirme konularında araştırma, danışmanlık, eğitim, müdahale ve uygulama hizmeti verebilirler” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Silman, Program kapsamında verilecek dersler konusunda da konuşarak, “Dersler kapsamında bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, aile danışmanlığı, bilişsel davranışçı terapiler ve davranış bozuklukları gibi kuram ve uygulamalara odaklanılacak” ifadesini kullandı.

Adayların detaylı bilgi için https://srs.ciu.edu.tr/srs/register adresini ziyaret ederek çevrimiçi başvuru yapabileceklerini aktaran Silman, “Ayrıca, adaylar 671 11 11 (2214) telefon numarasını arayarak veya [email protected] e-posta adresine yazarak, üniversite ile iletişime geçebilirler” dedi.

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22/09/2021 13:10