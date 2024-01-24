UKÜ Sağlık Bilimleri, ebe ve hemşirelere eğitim verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) iş birliğinde Gazimağusa Devlet Hastanesi bünyesinde görev alan ebe ve hemşirelere “Temel Yaşam Desteği ve Neonatal Resüsitasyon Eğitimi” gerçekleştirildi.

Ebe ve hemşirelere her 5 yılda bir kanıta dayalı uygulamalarla güncellenen resüsitasyon alanındaki rehberlerin eğitimi, alanında deneyimli UKÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Prm. Kadir Çekiç ve Uzman Hemşire Elif İlkhan Kılıç tarafından verildi.

Prm. Çekiç düzenlenen eğitimler hakkında konuşarak, sağlığın yapılan bilimsel çalışmalar ışığında sürekli gelişen bir bilim alanı olduğunu ve sağlıkta etkin sonuç alabilmek için de güncel yaklaşımların takip edilmesi gerektiğini işaret etti.

Bu alanda çalışan sağlık emekçilerinin meslek yaşamlarındaki yoğunluk nedeniyle gerçekleşen güncel bilgilere ulaşamadıklarını dile getiren Çekiç, KTHEB aracılığı ile düzenlenen bu yöndeki eğitimlerin meslektaşlarının güncel bilgilere erişimlerini kolaylaştırdığını kaydetti.

Çekiç, “Temel Yaşam Desteği” eğitiminin kalbi ve solunumu duran insanlara yapılan müdahaleleri, “Neonatal Resüsitasyon” eğitiminin ise yenidoğan bebeklerin doğum sonrası acil durumlarında yapılan tıbbi uygulamaları kapsadığını dile getirerek, söz konusu eğitimin hastane içinde acil durumlara yönelik bilgilerin güncellenmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Eğitimlerin KTHEB’nin aracılığı ile organize edildiğini de vurgulayan Çekiç, UKÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu olarak bu tür eğitimlere katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti.