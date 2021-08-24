UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Akademik yılına hazır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Sosyal Hizmet bölümleri yanı sıra Yüksekokul bünyesinde Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümlerinde de alanında deneyimli hocalarıyla 2021-2022 Akademik yılına hazır.

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Angın, Beslenme ve Diyetetik Bölümü bünyesinde besleme ilkeleri ve antropometri laboratuvarları yer aldığını belirterek, Bölümün ayrıca Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) ile başlattığı akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak akredite edildiğini de sözlerine ekledi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün bünyesinde ise anatomi, tedavi hareketleri ve elektroterapi laboratuvarları bulunduğuna dikkat çeken Angın, Bölümün yine SABAK tarafından verilen akreditasyona sahip olduğunu belirtti.

Dekan Prof. Dr. Angın, Sosyal Hizmet programının lisans düzeyinde Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim verdiklerini de kaydetti.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde Hemşirelik bölümünün özellikle sağlığın korunması ve birey merkezli bakım ilkesi doğrultusunda güncel gelişmeleri izleyen ve aktaran bir eğitim yürütüldüğünü aktaran Angın, uygulama eğitimlerinin ise tam donanımlı laboratuvarlarda verildiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Angın, Hemşirelikte lisans programını başarı ile tamamlayan mezunların Hemşirelikte lisans diplomasına sahip olduklarını anımsatarak, isteyen öğrencilerin üniversitenin Lisansüstü Enstitüsü bünyesinde yer alan Hemşirelik yüksek lisans programında akademik eğitimlerine devam edebildiklerini dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Yüksekokul bünyesindeki Çocuk Gelişimi Programı hakkında da bilgi veren Angın, “Öğrencilerimiz alanında uzman eğitmenlerden aldıkları teorik eğitimleri uygulama eğitimleri ile pekiştirerek eğitimlerini tamamlıyorlar” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Angın, tüm programlardaki öğrencilerin klinik uygulamalarını KKTC ve/veya Türkiye’de yapma imkânına sahip olduklarını da ifade etti.

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24/08/2021 09:25