UKÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik yılına hazır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Fizyoterapi, Eczane Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi, İlk Yardım ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi programları ile 2021-2022 Akademik yılına hazır.

UKÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Salih Angın, Yüksekokul bünyesindeki programlarda eğitim gören öğrencilerin alanında deneyimli ve uzman öğretim üyelerinden aldıkları teorik bilgiler yanı sıra donanımlı laboratuvarlarda uygulamalı eğitimlerini de alarak sağlık sektörüne başarılı teknikerler olarak katıldıklarını ifade etti.

Fizyoterapi alanını seçen öğrencilerin anatomi, tedavi hareketleri ve elektroterapi laboratuvarlarında uygulamalarda bulunduklarına dikkat çeken Angın, bu sayede teorik olarak öğrendikleri bilgileri pekiştirme olanağı bulduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Angın “Fizyoterapi alanından mezun olan öğrencilerimiz yurt içi ya da yurt dışında çeşitli sağlık kuruluşlarında işe başlayabilirler. Mezunumuzun talep etmesi durumunda DGS ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne devam ederek eğitimini tamamlama fırsatı da elde edebilirler” şeklinde konuştu.

Eczane Hizmetlerini seçen öğrencilerin eczacılık laboratuvarlarında uygulamalı eğitim alabildiklerini dile getiren Angın, Ameliyathane Hizmetleri ve Anestezi Programını seçen öğrencilerin ise kendileri için özel olarak hazırlanmış ameliyathanede pratik yaptıklarına dikkat çekti.

Prof. Dr. Angın, İlk ve Acil Yardım Programını seçen öğrencilerin kendileri için özel olarak hazırlanmış ambulans simülatörünün de bulunduğu özel uygulama laboratuvarlarında eğitim görebilme şansına sahip olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerin ayrıca adadaki devlet ve özel hastanelerle yapılan anlaşmalar kapsamında birçok hastane ve görüntüleme merkezinde de mesleki uygulamalarını yaptıklarını söyleyen Angın, bu sayede alanları ile ilgili aldıkları teorik eğitimlerin pratiklerini yapma şansına sahip olduklarını ifade etti.

Müdür Angın, tüm programların öğrencilerinin Türkiye’deki devlet ve özel hastanelerde staj ve mesleki uygulamalarını yapma şansına sahip olduklarını da belirtti.

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27/08/2021 15:41