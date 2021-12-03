UKÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu stajda başarı gösteren öğrencilerine sertifika takdiminde bulundu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan İlk ve Acil Yardım programı ile Diyaliz programı tarafından sertifika töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Salih Angın günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıktığını ve önceden popüler olan mesleklerin önemini yitirdiğini belirterek, “Sağlıkla ilgili meslekler uzun süre devam edecek. Çünkü insanın varlığı olduğu sürece mutlaka sağlık sorunları da olacak. Sağlık sorunlarının ortaya çıkması ise mutlaka bir müdahale gerektiriyor” dedi.

Mesleklerin gereksinimlere göre değişiklik gösterdiğini de işaret eden Angın, meslekleri icra ederken kolaylık sağlayacak en önemli unsurun teknolojik gelişmeleri takip etme olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Angın konuşmasında öğrencilerin üniversiteden mezun oldukları zaman eğitimlerinin bitmediği hatırlatmasında bulunarak “Aslında eğitimin önemli bölümü yeni başlıyor” ifadesini kullandı.

Alandaki deneyimli insanlardan öğrenilecek çok şey olduğuna dikkat çeken Angın, “Sizler de muhtemelen staj süreçlerinizde gözlemlemişsinizdir, yeni yöntemler ve bilgiler geliştirerek bu işi daha etkili bir şekilde götürebilirsiniz” dedi.

Diyaliz Programı Sorumlusu Dr. İpek Nurdan Dikmen ise etkinliğin yaz stajını başarıyla tamamlayan öğrencilerin teşekkür belgelerini almaları için düzenlendiğini aktararak, “Derslerde öğrenilen teorik bilgileri staj süresinde başarıyla pratik alanda uygulayan öğrencilerimizi tebrik ederiz” şeklinde konuştu.

2020-21 eğitim yılında devam eden COVID-19 pandemisi nedeniyle zorlu bir dönem geçirdiklerini de dile getiren Dikmen, eğitim sürecinde yer alan pratik uygulamaların bu dönemde de başarıyla devam ettiğini kaydetti.

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03/12/2021 15:22