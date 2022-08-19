UKÜ Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Sağlıklı Yaşam Merkezi (SAYAM) uzman kadrosuyla hizmet vermeye başladı.

UKÜ Sağlık İşletmeleri Koordinatörü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Cenk Dikmen Merkez hakkında bilgi vererek, UKÜ Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin öncelikle UKÜ’lü öğrencilere, akademik ve idari personele, daha sonrasında ise anlaşmalı olunan kurum ve kuruluşlara hizmet vereceğini belirtti.

Merkez kapsamında toplamda üç ünitenin aktif olarak hizmet verdiğine dikkat çeken Dikmen, “Beslenme ve Diyetetik ünitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ünitesi ile Rehabilitasyon ünitelerimiz aktif olarak sağlık hizmeti sunuyor” bilgisini paylaştı.

UKÜ Sağlık İşletmeleri Koordinatörü Dikmen, merkezin en önemli amaçlardan bir tanesinin güncel, kanıta dayalı bilginin sağlık hizmetleriyle buluşturulması olduğunu dile getirerek, “Merkez kapsamında hizmet veren personel aynı zamanda üniversitemizin akademik personeli. Uzmanlarımız hem güncel bilgilere sahip hem de kliniksel olarak tecrübeliler. Bu nedenle merkezin amacı birey ve toplumun sağlığının korunması yanı sıra alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından sunulan doğru tedavinin kişilere ulaştırılmasıdır” şeklinde konuştu.

UKÜ SAYAM’ın sadece sağlık hizmeti vermeyeceğine dikkat çeken Dikmen, “Merkez ayrıca son sınıfa gelen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik Bölümleri öğrencilerine birebir hastalar ile iletişime geçme, hastayı değerlendirme ve tedavi edebilme fırsatı sunacak” ifadesini kullandı.

UKÜ SAYAM olarak en önemli amaçlarının alandaki sağlık hizmetlerini insanlara en hızlı ve doğru tedavilerle ulaştırmak olduğunu söyleyen Dikmen, özellikle bulundukları bölgedeki sağlık hizmeti açıklığını kapatacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.

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19/08/2022 13:09