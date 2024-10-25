UKÜ Startup Fikir yarışmasına başvurular başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan girişimcilere yönelik 5 Kasım Salı günü Startup Fikir yarışması organize ediyor.

UKÜ Startup Studio CEO’su Tamer Garip UKÜ Startup Fikir yarışmasının Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden herkese açık olduğunu dile getirerek, girişimciliğini sergilemek isteyen ve vizyonunu seçkin jüri üyelerine sunmaya hazır tüm girişimciler yarışmaya katılabileceği bilgisini paylaştı.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleşecek Startup Fikir Yarışması’na hem deneyimli kurucuların hem de yeni başlayan girişimcilerin başvuruda bulunabileceğine dikkat çeken Garip, “İşletmelerini yatırımcıların, sektör liderlerinin ve girişimci dostlarımızın önünde sunmak için Kuzey Kıbrıs'taki en yenilikçi fikirleri ve girişimleri arıyoruz” ifadesini kullandı.

Tamer, Startup Fikir yarışması ile katılımcıların görünürlüklerini artırabileceklerini de işaret ederek, “Girişimciler aynı zamanda başvurular sonucunda uzman ekipten değeri geribildirimler yanı sıra yatırımcı ve olası partnerler ile de bağlantıda olma fırsatı yakalayabilecek” şeklinde konuştu.

Başvuruların 29 Eylül, saat 17:00’a kadar devam edeceği bilgisinin de altını çizen Tamer, katılımcıların çalışmalarını PowerPoint formatında [email protected] adresine gönderebileceklerini söyledi.

UKÜ Startup Studio CEO’su Tamer yarışmaya katılacak girişimcilerin çalışmalarını değerlendirdikten sonra içlerinden seçilecek özel projelere sürpriz ödülleri olacağını da belirtti.