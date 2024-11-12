UKÜ Startup Yarışmasının Birincisi: ''Drug Detectives'' Finlandiya Yolunda

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından düzenlenen Startup Yarışmasında Dr. Ahmet Boşnak’ın liderliğindeki “Drug Detectives” projesi, sağlık eğitiminde XR ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak yenilikçi bir dönüşüm hedefleyen fikriyle birinci oldu. Yarışmada birincilik ödülünü kazanan ekip, Avrupa'nın en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olan Finlandiya’daki Slush Startup etkinliğinde projelerini tanıtma fırsatını da elde etti.

Metgin Ltd. ve 12 Monkeys Startup Studio desteğiyle gerçekleştirilen UKÜ Startup Yarışması’nda umut vaat eden ilk üç proje nakit ödüllerle ödüllendirildi. Yarışmaya başvuran 24 projenin her biri, Ahmet Bilgen, Derin Yeşilada, Mustafa Erk, Mehmet Boyacı, Caner Seren, Orkun Bulut ve Necati Günkan gibi alanında uzman isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Bu seçkin jüri, projelerin gerçek dünyada yaratacağı etkiyi dikkate alarak en başarılı girişimi belirledi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, UKÜ Startup Stüdyosu CEO’su Tamer Garip, Tooken Kurucu Ortağı Orkun Bulut ve EHUB Asia Yönetici Ortağı Caner Seren Varol, genç girişimcilerle deneyimlerini paylaşarak, girişimcilik serüvenleri ve iş stratejileri hakkında bilgi verdiler. Etkinlik sonrası düzenlenen resepsiyonda konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtlayarak genç yenilikçilerle bağlantı kurma fırsatı yakaladılar.

CEO Tamer Garip, UKÜ Startup Yarışmasının üniversitede düzenlenen ilk Pitch Battle etkinliği olduğunu belirterek başvuruların yüksek kalitesinin seçim sürecini zorlaştırdığını ifade etti. "Kıbrıs’ta büyük işler yapmak için her şeye sahibiz. Bir fikriniz varsa, bizimle iletişime geçin,” diyen Garip, bu yarışmanın ve UKÜ Startup Stüdyosu'nun, yerel girişimciliği ve yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.