UKÜ Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi güç birliklerini artırmaya devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi (SERC) ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne bağlı Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bilimsel çalışmalar, eğitim-öğretim ve teknik konularda ortak hareket etmek amacıyla imzalanan protokolde, her iki merkez bünyesinde yer alan akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler arasındaki ilişkileri teşvik etmek, işbirliği çalışmalarının sonuçlarını ortak kullanıma sunmak ve bu araştırmaları yayımlamak da amaçlanıyor.

UKÜ SERC Başkanı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, söz konusu enerji araştırma merkezinin Türkiye’de enerji verimliliği konusunda yetkilendirilmiş, enerji etütçüsü ve enerji yöneticisi sertifikası verme hakkına sahip ilk ve tek araştırma merkezi olduğuna dikkat çekerek, bu konuda ciddi bir altyapıları bulunduğunu aktardı.

UKÜ SERC olarak, araştırma merkezlerinin de ülkenin enerji konusundaki politikalarının belirlenmesine yön verici olduğuna ve bugüne kadar enerji konusunda birçok ilke imza attığına vurgu yapan Abbasoğlu, “Bunlara örnek olarak 2015 yılında kurulan ve adanın ilk özel Güneş Enerjisi santrali olan 1300 kW kapasiteli tesisi veya yine 2016 yılında hayata geçen ve 2. Jenerasyon PV panelleri ile 900 m2’ye yakın cephe kaplaması yapılan Enerji Verimli binamız “Bilim ve Teknoloji Merkezini” gösterebiliriz” dedi.

Prof. Dr. Abbasoğlu, enerji kaynaklarının artırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak şu anda çalışmaları devam eden ve izinlendirme süreçleri tamamlanan bir Biyogaz tesisi üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, bu projelerin öğrenciler için gerçek uygulamaları görebilecekleri canlı laboratuvarlar olduğunu da belirtti.

Diğer yandan enerji kaynakları ve üretiminin yanında enerji tüketimi üzerine de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Abbasoğlu, “Öğrencilerimizin de aktif olarak çalıştıkları projelerle üniversitemizdeki birçok binamızın enerji etütü yapıldı ve buna göre enerji verimliliği çalışmaları yürütülüyor” ifadesini kullandı.

Enerji uygulamaları, danışmanlık ya da politikaların belirlenmesi konusunda öncü bir merkez konumunda olduklarını vurgulayan Abbasoğlu, bu çalışmalara bir yenisini daha eklemek istediklerini ve enerji verimliliği konusunda daha aktif olup şu anda eksik olan ilgili yasanın hazırlanmasında çalıştıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Abbasoğlu, söz konusu yasanın hazırlanması konusunda karar vericilere yön vermek istediklerini de ifade ederek, “Ayrıca toplum bilincini artırmayı amaçlıyoruz. En önemlisi de; Enerji verimliliği ile ilgili, çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz ve Kuzey Kıbrıs’ta yetkin “Enerji Verimliliği uzmanı” yetiştirmek için gerekli adımları atacağız” dedi.

Söz konusu protokolünde bu amaçla atılan adımlardan birisi olduğuna vurgu yapan Abbasoğlu, “Her iki üniversite içinde güzel işbirliklerine vesile olacağına inancım tamdır” diyerek sözlerini tamamladı.

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16/11/2021 08:52