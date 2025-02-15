UKÜ, THE 2025 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamasında Dikkat Çekti

Times Higher Education (THE) 2025 dünya üniversite alan bazlı sıralamaları açıklandı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) farklı disiplinlerde elde ettiği derecelerle uluslararası akademik başarılarını bir kez daha kanıtladı.

UKÜ, işletme ve ekonomi alanında 301-400 bandında, sosyal bilimler alanında 401-500 bandında, mühendislik alanında ise 601-800 bandında yer alma başarısı gösterdi. 2024 yılı yaz aylarında açıklanan genel sıralamada ise üniversite 601-800 bandında yer almıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Asil Azimli, üniversitenin alan bazlı sıralamalarda gösterdiği başarının, eğitim ve araştırma alanındaki kararlılığın ve yoğun çalışmanın bir göstergesi olduğunu belirtti. Azimli, “İşletme, ekonomi, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında elde edilen dereceler, uluslararası akademik camiada UKÜ’nün giderek daha fazla tanındığını ve yaptığı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin kabul gördüğünün bir göstergesidir” dedi.

Dünya genelinde yaklaşık 25 bin üniversitenin bulunduğuna dikkat çeken Azimli, “THE sıralamalarında yer alan 2092 seçkin üniversite arasında UKÜ’nün 601-800 bandında bulunması, üniversitemizin uluslararası düzeyde kabul gören yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını gösteriyor. Akademik başarılarımızı daha da ileriye taşımak için araştırma ve eğitimde mükemmeliyet hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.