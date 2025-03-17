UKÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlük Töreniyle Mesleklerine İlk Adımı Attı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ) Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören sırasında, tıp fakültesi öğrencileri meslek hayatlarına ilk adımlarını atarken, sağlık sektörüne önemli katkılar sağlayan kişiler de onurlandırıldı.

Tören kapsamında, Kıbrıs Türk Hekimler Birliği'ne kaydolarak birliğin ilk kadın doktoru unvanını alan Dr. Ayten Berkalp'e, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri tarafından yaşam boyu onur plaketi takdim edildi. Bu anlamlı takdim ile kadın hekimlerin tıp alanındaki öncü rolü vurgulandı.

Etkinlikte söz alan Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Füsun Yıldız, tıp eğitiminin önemi üzerine kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Yıldız, "Hekimlik yalnızca bilgi ve beceri gerektiren bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir özveri, sorumluluk ve etik değerler taşıyan bir yaşam biçimidir" dedi.

Konuşmasının devamında öğrencilere meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri zorluklara rağmen sabırlı ve kararlı olmaları gerektiğini hatırlatan Yıldız, iyi bir hekim olmanın sadece akademik başarıyla değil, insan sevgisi ve empatiyle mümkün olacağını vurguladı. Ayrıca beyaz önlüğün taşıdığı anlamın sadece bir sembol olmadığını, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun göstergesi olduğunu belirtti.

Törenin devamında, tıp öğrencilerinin deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaştıkları bir video gösterimi yapıldı. Ardından, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi akademisyenleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri takdim edildi.