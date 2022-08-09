UKÜ Tıp Fakültesi yeni döneme hazır

Seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı’na hazır.

UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik en büyük hedeflerinin etik ilkelere bağlı, çağdaş ve araştırmacı doktorlar yetiştirmek olduğunu aktararak “Fakülte bünyesinde yeni açılan laboratuvarlar ile amacımız son teknolojiyi takip edebilen başarılı doktorlar mezun etmek” dedi.

Dekan Mehmetçik, UKÜ Tıp Fakültesi’nde entegre bir eğitim sistemi uygulandığını söyleyerek, öğrencilere eğitimlerinin ilk iki yılında temel tıp bilgilerini verdiklerini belirti. Diğer tıp fakültelerinden farklı olarak UKÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin ilk iki yılda ‘Klinikte Erken Gözlemler’ dersi aldıklarına dikkat çeken Mehmetçik, bu sayede öğrencilerin klinik eğitimlerine ilk yıllarından itibaren başladıklarını ve mesleğe daha motive olduklarını işaret etti.

Ayrıca Tıp eğitiminin ilk yılından itibaren öğrencilerin müfredatlarında ‘Çalışma Modülleri’ temalı dersleri bulunduğunu da aktaran Mehmetçik, bu çalışmalar kapsamında her öğrencinin bilimsel araştırmalara yönlendirildiğini dile getirdi.

Mehmetçik, çalışma modülleri kapsamında hazırlanan bilimsel projelerin Tıp Fakültesi hocaları tarafından koordine edildiğini de söyleyerek, “Öğrencilerimiz sadece Tıp mezunu değil, aynı zamanda bilimsel proje tasarlayıp yürütebilecekleri bir alt yapıya da sahip oluyor” ifadesini kullandı.

UKÜ Tıp Fakültesi’nin 4, 5 ve 6. yılları Başkent Üniversitesi ile Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütüldüğünü bilgisini paylaşan Mehmetçik, Dönem 4 ve 5’in ise klinik stajlarından oluştuğunu aktardı.

Mehmetçik, öğrencilerin Türkiye’nin önde gelen ve yoğun çalışan hastanelerinden biri olan Başkent Hastanesi’nde stajlarını yapmalarının önemine değinerek, öğrencilerin söz konusu hastanede çok çeşitli ve yüksek sayıda vaka ile karşılaşacağını ve bu sayede tecrübeli bir hekim olabilme avantajı yakalayabileceklerini anımsattı.

Stajlar hakkında da bilgi veren Mehmetçik, “Öğrencilerimiz stajlarda hasta başı eğitim, klinik ziyaretler, hasta hazırlama, poliklinik ziyaretleri, ameliyathanede gözlem, seminer ve makale saatleri, klinikler arası ortak toplantıların yer aldığı uygulamalarda bulacaklar” dedi.

Dekan Mehmetçik, 4. ve 5. yıllarda zorunlu klinik stajlarına devam eden ve bu stajları başarı ile tamamlayan öğrencilerin 6. yıla geçerek intern olarak çalışmaya başlayacaklarını belirterek, bu dönemin sonunda "Tıp Doktoru" unvanıyla mezun olacaklarını da hatırlattı.

Fakültenin en yüksek teknolojiye sahip eğitim ve araştırma laboratuvarları ile donatıldığını belirten Mehmetçik, Klinik Beceri Laboratuvarları’nın yanı sıra öğrencilerinin Moleküler Tıp, Biyokimya, Nörolojik Bilimler, Hücre Kültürü, Mikrobiyoloji, Nörofizyoloji, Hemodinamik Laboratuvarları’nda çalışma yapma imkânları olduğunu dile getirdi.

Mehmetçik, KKTC liselerinden mezun KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış TC vatandaşı öğrencilerin Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı Sonuçları ya da diploma not ortalamaları ile programa başvuru yapabileceklerini belirterek, “Ayrıca GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgeleri olan öğrencilerin de programa kayıt kabul hakkı bulunuyor” şeklinde konuştu.

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09/08/2022 13:17