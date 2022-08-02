UKÜ Tiyatro Kulübü’nden anlamlı bağış

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen “9 Canlı” isimli tiyatro oyunundan elde edilen tüm gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı.

ÖGDM Müdürü Gamze Atay, üniversite olarak öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı koymak amacıyla bu yöndeki çalışmalara önem verdiklerini belirterek, “Bu yöndeki sosyal sorumluluk çalışmalarının daha da ileriye taşınmasında her zaman öğrencilerimiz ile birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Kendisinin de aynı zamanda bir eğitimci olduğunu dile getiren Atay, “Her fırsatta öğrencilerimize sınıf içi eğitimler yanı sıra sosyal etkinliklerde rol almalarının da ileride kariyerleri için önemli katkılar sağlayacağını aktarıyorum” dedi.

Gamze Atay, “9 Canlı” oyunun sahnelenme sürecinde ünlü tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ali Düşenkalkar ile Erdal Cindoruk’un da katılım gösterdiklerini belirterek, söz konusu oyunun sahnelenmesi sonrasında ünlü tiyatrocular ile öğrencilerin de bir araya gelme şansı elde ettiklerini anımsattı.

UKÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Selin Süral da kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediklerini belirterek, tiyatro kulübünün sahnelediği oyunun gelirini çok sayıda kanser hastasına destek olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlamayı tercih ettiklerini kaydetti.

Kendileri için çok anlamlı bir bağış gerçekleştirdiklerini ifade eden Süral, “Eğer bir umut olabildiysek, yalnız olmadıklarını, her zaman yanlarında olacağımızı hissettirebilmişsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

Selin Süral diğer kulüplerin de bu yöndeki sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları önerisinde bulunarak, “Herkes tek başına güçlüdür ama birlikte daha güçlüyüz, yenemeyeceğimiz, aşamayacağımız hiçbir şey yoktur” ifadesini kullandı.

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02/08/2022 11:18