UKÜ, Uzatmalarda ODTÜ’yü Geçti

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen MUSMER Unileague 10. hafta mücadelesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Arena’da oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), normal süresi 53-53 eşitlikle tamamlanan maçı uzatmalarda 62-69 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Ev sahibi ODTÜ, maç boyunca rakibiyle başa baş bir mücadele sergilese de, uzatma dakikalarında UKÜ’nün üstün oyununa karşı koyamadı. Gündoğdu 14 sayı ile takımına skor katkısı sağlarken, Kerem Öztüre 17 ribaund ve 15 verimlilik puanı ile mücadelede öne çıkan isimlerden oldu.

UKÜ cephesinde ise yıldızlaşan isim Ngoyi oldu. 32 sayı ve 40 verimlilik puanı ile müthiş bir performans sergileyen Ngoyi, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Voldi ise 18 ribaund ile pota altında etkili bir oyun ortaya koyarak UKÜ’nün zaferine önemli katkı sağladı.