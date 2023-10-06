UKÜ ve Doğukent gecenin galipleri

Hentbol’da Emre Uyanıktürk U16 liginde mücadele devam ediyor. Dün akşam erkekler ligine oynanan 2 karşılaşma ile U16 ligine devam edildi. UKÜ – YDÜ, Doğukent – Levent karşılaşmalarının oynandığı gecede UKÜ YDÜ’yü, Doğukent ise Levent’imağlup ederek geceyi galibiyetle kapattı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda UKÜ ilk devresi 11-9 üstünlüğü ile son eren karşılaşmayı 23-18 önde bitirerek geceyi galibiyetle kapattı. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Doğukent ile Levent takımları mücadele etti. İlk devreyi rakibi Levent karşısında 17-14 önde kapatan Doğukent, maçı da 36-24 galip noktalayarak geceyi kayıpsız geçen taraf oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV