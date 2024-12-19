UKÜ ve Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı Arasında Burs Protokolü İmzalandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı arasında başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak amacıyla bir burs protokolü imzalandı.

Protokol, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı ve Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Taştan Altuner tarafından UKÜ kampüsünde düzenlenen bir törenle imza altına alındı. Anlaşma kapsamında, KKTC vatandaşı olup UKÜ’de yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen ya da bu programlarda eğitimini sürdüren ve maddi zorluk yaşayan başarılı öğrencilere burs imkânı sunulacak. Kapsamı 3 yıl olan protokol çerçevesinde, her yıl en az 5 öğrenciye burs sağlanması hedefleniyor.

İmza töreninde UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı'na teşekkür ederek, “Bu protokolün uzun yıllar sürecek bir iş birliğinin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Bu tür desteklerin öğrencilerimizin akademik hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Taştan Altuner ise, “Eğitime destek vermek, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktır. Bu iş birliğinin birçok başarılı gencin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu iş birliği, yüksek lisans ve doktora eğitimine erişimi kolaylaştırarak akademik başarıyı desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor.