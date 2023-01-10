UKÜ ve M. Esentepe finalde

Hentbol büyükler ligi Chına Bazaar Derviş Mişon turnuvasında kadınlarda UKÜ ve Miracle Esentepe takımları finale yükseldi.

Şahlan’ı mağlup eden Miracle Esentepe ile Yükseliş’i mağlup eden UKÜ takımları Chına Bazaar Derviş Mişon turnuvasında kadınlarda finale yükseldi. Gecenin ilk karşılaşmasında Şahlan ile Miracle Esentepe takımları mücadele etti. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Miracle Esentepe takımı ilk devreyi rakibi Şahlan karşısında 17-8 önde kapatırken, ikinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Miracle Esentepe takımı karşılaşmayı 41-23 galip kapatarak adını finale yazdırdı.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Yükseliş takımları mücadele etti. Oyunun genelinde skor üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 21-4 önde kapatırken, rahat oyununu maçın ikinci devresinde yine sürdüren UKÜ sahadan 39-12 galip ayrılarak finalde Miracle Esentepe’nin rakibi oldu. Bu sonuçla birlikte Chına Bazaar Derviş Mişon Turnuvasında kadınlar finalinde UKÜ – Miracle Esentepe takımları 13 Ocak Cuma günü Atatürk Spor Salonunda karşılaşacak. Erkekler mücadelesinde ise yarın akşam CB GG – MGA, UKÜ – Yükseliş takımları karşılaşacak. CB GG – MGA maçı saat 18:00, UKÜ – Yükseliş maçı ise saat 19:45’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak.

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10/01/2023 22:06