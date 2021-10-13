UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı

Hentbol kadınlar U18’de ilk maçlar dün akşam Lefkoşa ve Girne’de oynandı.

Hentbol Kadınlar U18’de ilk maçlar dün akşam oynandı. Lefkoşa’da oynanan karşılaşmada UKÜ, DİGEM’i 27-13 mağlup ederken, Girne’de oynanan karşılaşmada ise Şahlan, Ozanköy’ü 42-31 mağlup etti. UKÜ’nün DİGEM karşısında maçın ilk devresini 16-6 önde kapattığı gecede iyi oyununu ikinci yarıda da sürdüren UKÜ sahadan 27-13 galip ayrılırken, UKÜ’de Eliz ve Esma 9’ar golle takımının en skorer isimleri oldu. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Ozanköy ile Şahlan takımları bir araya geldi. Maçın ilk devresini 20-15 önde kapatan Şahlan, ikinci yarıda yine bu üstünlüğünü koruyarak sahadan 42-31 üstünlükle ayrıldı. Ülkü’nün 14, Gamze’nin ise 10 golle oynadığı gecede Şahlan lige galibiyetle başlamış oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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13/10/2021 10:17