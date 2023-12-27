UKÜ ve YDÜ final kapısını araladı

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 sezonu Tolga Kınacı U18 Erkekler Ligi’nde Yükseliş ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Alayköy Doğukent arasındaki play-off yarı final serisi heyecanı başladı.

PLAY-OFF YARI FİNAL SERİSİ HEYECANI BAŞLADI

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 sezonu Tolga Kınacı U18 Erkekler Ligi’nde Yükseliş ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Alayköy Doğukent arasındaki play-off yarı final serisi heyecanı başladı.

UKÜ SERİDE ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

Yükseliş ile UKÜ play-off yarı final serisi ilk maçında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Bol gollü geçen karşılaşmada UKÜ rakibini 47-40 mağlup ederek seride 1-0 üstünlüğü yakaladı.

YAKIN DOĞU RAHAT KAZANDI

YDÜ ile Alayköy Doğukent ise play-off yarı final serisi ilk karşılaşmasında YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. YDÜ baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibini 44-21 yenerek seride 1-0 öne geçti.

MAÇIN OYUNCULARI DERAN VE AKIN

Hentbol Federasyonu U18 Ligi’nde yeni bir uygulama ile play-off yarı final serisi ve final serisi maçlarında maçın oyuncusunu seçerek ödüllendiriyor. Yarı final serisi ilk maçlarında maçın oyuncuları YDÜ’den Deran Çöllo ve UKÜ’den Akın Özel oldu.

İKİNCİ MAÇLAR YARIN, UKÜ VE YDÜ FİNALE YAKIN

İki galibiyete ulaşan takımların finalist olacağı yarı final serisinde ikinci maçlar yarın Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 18.00’de UKÜ ile Yükseliş, 19.30’da Alayköy Doğukent ile YDÜ karşılaşacak. Seride 1-0 önde olan UKÜ ve YDÜ ikinci maçları da kazanmaları durumunda adlarını finale yazdıracak.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV