UKÜ yeni dönemde kütüphane kolleksiyonunu güncelleyerek öğrencilerini yeni kaynaklarla karşıladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşanan kapanma sonrasında 2021-2022 Akademik yılı hazırlıklarını tamamlayarak, kütüphane koleksiyonunda güncelleme çalışmaları gerçekleştirdi.

UKÜ Kütüphane Sorumlusu Özlem Araz, güncelleme çalışmaları kapsamında reserve koleksiyon ve elektronik kaynaklarının yenilendiği bilgisini paylaştı.

Kütüphane kaynakları arasında yer alan 80 bin üzerindeki basılı kaynak içerisinden fazla kopya olanların da ayrılarak , yeniden düzenlendiğini belirten Araz, ayrılan tüm ders ve yardımcı ders kaynakları nitelikli kitapların da kütüphane içerisinde kurulan “Sizin İçin” köşesi ile öğrencilerle paylaşıldığını ifade etti.

Özlem Araz bu paylaşımlarla hem eski öğrencilere kütüphane olarak çalışmalarında her zaman destek olduklarını hatırlatmak hem de yeni öğrencilere hoş geldin diyerek üniversite kültüründe önemli yer tutan kütüphane alışkanlığını kazandırmak istediklerini kaydetti.

Uzun bir süre sonrasında tekrardan üniversiteye dönen ve yeni kayıt olan öğrenciler ile yeni akademik yıla güzel bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Araz, “Sizin İçin” köşesi gibi öğrencilere yönelik birçok çalışma daha yapmayı planladıklarını aktardı.

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29/09/2021 12:39