UKÜ'de Bilimsel Araştırma Kültürü ele alındı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) tarafından “UKÜ'de Bilimsel Araştırma Kültürü ve Disiplinler Arası İşbirliği Olanakları” adlı seminer düzenlendi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin Baş Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz konuşmacı olarak yer alırken, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcıları ve akademisyenler katılım gösterdi.

Rektör Nadiri açılışta yaptığı konuşmada, bilimsel araştırmaların başarılı olmaya devam etmesi için iş birliği kültürünün ve disiplinler arası çalışmanın önemine işaret ederek, “Bilimsel araştırmalar kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olması yanı sıra bilgimizin, anlayışımızın ve ilerlememizin temelini oluşturmaktadır” dedi.

Bilimsel alanda farklı disiplinlerin ilgi ve becerilerini birleştirerek bu alanlarda daha hızlı ilerlemeler sağlanabileceğine de dikkat çeken Nadiri, disiplinler arası iş birliğinin bireysel araştırma konusunda da yararlı olduğunun kaydetti.

Nadiri bilimsel araştırmalar sonucunda yayınlanan yayınların yükseköğretim kurumlarının uluslararası standartlarda eğitim verdiğinin en önemli göstergelerinden olduğunu aktararak, “Üniversitemizin sürekli artan araştırma çıktısının etkisi bilimsel dergilerdeki yayın ve atıf sayfalarındaki sürekli artıştan açıkça görünmektedir” ifadesini kullandı.

Baş Danışman Camgöz ise konuşmasında, bilimsel araştırmada genç bireylerin iyi araştırma yapabilmesi için nelerin gerekli olduğunu anlatarak, “Birincil şart motivasyon ve keyif almaktır. İkincisi zaman yaratmanız gerek. Üçüncüsü, çalışma fikriniz var fakat araç yok. Bir projeyi almak için kriter gerekir. Dördüncüsü para, beşincisi ise yayın. Yayınınız yoksa dünyaya bu işi gösteremezsiniz. Altıncı ise iş birliğidir, grup çalışmak gerekir” bilgisini paylaştı.

BRC’nin 2010 yılında kurulduğunu ve başlarda sadece üç bölüm içerisinde kanser, çevre, mikrobiyolojinin olduğunu söyleyen Camgöz, 2022’de ise kanser, çevre, mikrobiyoloji, nanoteknoloji ve biyomühedislik bölümlerinde de çalışmaların başladığını kaydetti.

Camgöz, BRC’nin kuruluşundan kısa bir süre sonra TUBİTAK projesi aldıklarını ve TUBİTAK projesinin yanında Kanser Araştırma Vakfı ile çalıştıklarını da anımsatarak, “Vakıf’ı, bilimsel araştırma kültürünü ülkemizde geliştirmek ve genç araştırmacılara yatırım yapmak amacıyla UKÜ ile geliştirdik. KAV şimdiye kadar dört burs verdi. İlk burs verenimizin doktorasını almıştır” ifadesini kullandı.

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13/01/2023 14:38