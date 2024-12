UKÜ’de Çocuk İstismarına Dikkat Çekildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, çocuk istismarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla “Çocuk Haklarının Karanlık Yüzü: Çocuk İstismarı Karnesi” başlıklı bir sergi düzenledi.

Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergide, çocuk istismarına dair veriler ve eleştiriler içeren 50 poster yer aldı.

Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayımladığı son rapora atıfta bulunarak, çocuk istismarının, “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar” olarak tanımlandığını ifade etti. Berkmen, dünya genelinde çocuk istismarının endişe verici boyutlarda yaygın olduğuna dikkat çekti.

Berkmen, raporlara göre dünya genelinde her 15 saniyede bir çocuğun beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini, her 5 kadından ve 7 erkekten birinin çocukluk döneminde cinsel istismara uğradığını ve 5 yaş altındaki her 10 çocuktan 6’sının fiziksel şiddet gördüğünü aktardı.

Sergide, çocuk istismarı olgularındaki hukuki süreçlerin yavaşlığı, yetersiz denetim ve caydırıcı olmayan cezalar gibi kritik sorunlara da dikkat çekildi. Etkinliğin amacı, çocuk istismarının boyutlarına ilişkin toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak olarak açıklandı.