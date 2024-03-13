UKÜ’de geleceğin eczacıları beyaz önlüklerini giydiler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi toplam 220 birinci sınıf öğrencisi düzenlenen etkinlikle eczacılığa ilk adımı atarak beyaz önlüklerini giydiler.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleştirilen törende UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör yardımcıları, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aslan, akademisyenler, öğrenciler ve aileler hazır bulundu. Törende ayrıca Rektör Prof. Dr. Nadiri ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan birer açılış konuşması yaptılar.

Prof. Dr. Nadiri konuşmasında UKÜ Eczacılık Fakültesi olarak araştırma kültürünü ortaya koyabilmenin öncülüğünü yapmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Merkezi Almanya’da bulunan uluslararası bir akreditasyon kuruluşu olan Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS) tarafından Eczacılık Fakültesi’nin 2022 yılında akredite edildiğini kaydeden Nadiri; eğitimdeki kalite sürecinin artırılmasıyla, ilaç sektörüne nitelikli, kültürlü, donanımlı, yenilikçi, araştırmacı yetiştirilmesine yönelik büyük katkılar sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aslan ise Eczacılık Fakültesi olarak birçok uluslararası iş birliklerine imza attıklarını belirterek, “İtalya'da bulunan Roma Tor Vergata Üniversitesi ile çift diploma antlaşması sonrasında fakülte öğrencilerimize ilk üç yıllarını UKÜ'de, son iki yıllarını ise İtalya'daki Roma Tor Vergata Üniversitesi'nde tamamlayabilme şansı sunuyoruz” dedi. Aslan ayrıca UKÜ Eczacılık Fakültesi’nin aynı zamanda Dünya’daki en önemli eczacılık organizasyonu olan Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun da üyesi olduğunu anımsattı.

Çevik Uraz Merkezi’nde gerçekleştirilen Beyaz Önlük Giyme töreni konuşmaların ardından, öğrencilere beyaz önlüklerinin fakülte akademisyenleri tarafından giydirilmesi ve toplu anı fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.