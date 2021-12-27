UKÜ’de geleceğin öğretmenlerine lider bir insanın özellikleri anlatıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından “Lider Bir İnsan Olmak” konulu konferans gerçekleştirildi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Turhan konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte öğretmen adaylarına lider bir insanın özellikleri ve lider olmak için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Lider olmanın kişinin kendi potansiyelinin farkına varması, kendini tanıma ve ifade etme ile ilgili bir süreç olduğunu aktaran Turhan, lider bir insanın en belirgin özelliğinin ise zor zamanlarda ortaya çıkması olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Turhan, hayal gücünü geliştirebilen bireylerin her alanda başarıya daha yakın olduklarına dikkat çekerek, hayal gücünü geliştirebilmek için kitap okuma alışkanlığının öneminin büyük olduğunu anımsattı.

Konuşmasında liderlik süreçleri, şartlara hâkim olmak ve yüzyılın sorunu olarak belirttiği liderlik eksikliği konularına değinen Turhan, “Liderlerin işini doğru yapıyor olması yeterli değildir, aynı zamanda doğru işler yapıyor olması önemlidir. Potansiyelinizi öyle kullanacaksınız ki yaşamda hiç hata yapmayacaksınız” şeklinde konuştu.

Turhan sunumunda yaşama dair ölçüsü olmayanların ölçülü bir yaşam sürdürmesinin mümkün olmadığını da belirterek, “Eğer yaşamınıza dair ölçüleriniz ve bunu test edecek deneyimleriniz olursa, amacınıza ulaşabilirsiniz” dedi.

Çalışma ve projelerde aktif görev almanın önemine de işaret eden Turhan, “Hayaller kurun, hayallerinizi yönetin, hatalarınızı kucaklayın, yaptığınız hataları tekrar etmeyin” ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

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27/12/2021 15:30