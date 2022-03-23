UKÜ’de Geriatride Güncel Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu düzenleniyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde “Geriatride Güncel Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu” gerçekleştiriliyor.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda 24 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek olan sempozyumda, yaşlı (geriatrik) bireylerin disiplinlerarası çok yönlü değerlendirilmesi, multidisipliner ekip çalışması ile yaşlı bireyin tedavi ve bakımının sağlanması, sağlıklı yaş alma ile yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyon yaklaşımları tartışılacak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Angın 21. yüzyılda dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi etkenlerin beklenen yaşam süresini arttırdığını anımsatarak, gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusunun artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazandığını kaydetti.

Ülkemizde de yaşlı nüfusun giderek arttığını ifade eden Angın, bu artışa bağlı olarak yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de artarak, çeşitlenmesinin önem kazandığını açıkladı.

Prof. Dr. Angın, yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında da farkındalık yaratmak amacıyla 18–24 Mart tarihlerinin “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak kutlandığını ve söz konusu tarihlerde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Geriatride Güncel Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu’nda Tıp, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Sosyal Hizmet, Ergoterapi gibi sağlık disiplinlerinden 35 konuşmacının yer alacağını bildiren Angın, etkinliğin çok uzun bir aradan sonra yüz yüze yapılacak büyük bir bilimsel organizasyon olma özelliği taşıdığını konuşmasında ekledi.

Angın, sempozyumun onursal başkanlığını, mesleğinde 50. yılını dolduran ve uzun süredir UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin akademik kadrosunda yer alan Anatomist Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sel’in üstleneceğini kaydetti.

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23/03/2022 14:57