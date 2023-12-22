UKÜ’de havacılıkta fizyoterapistlerin önemine dikkat çekildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin ilk uçuş fizyoterapisti Uzm. Fzt. Cumali Altundağ öğrencilere bu alandaki iş imkanları, mesleğin uluslararası boyuttaki yeri ve yükseklisans olanakları konularında bilgi verdi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “Havacılıkta Fizyoterapistlerin Rolü” başlıklı etkinliğin moderatörlüğünü ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Özbeşer ile Öğretim Görevlisi Batuhan Dericioğlu yaptı.

Seminerde Altundağ, bu alanın henüz çok yeni olduğuna ve alan ile ilgili bir enstitü yada akademinin kurulması sürecinde olduklarına dikkat çekerek, “Bu alan gelecekte fizyoterapistlerin en çok yer almak isteyeceği alanlardan birisi olacak” ifadesini kullandı.

Pilot ve diğer mürettebat ekibinin en çok ihtiyaç duyduğu sağlık personelinin fizyoterapistler olduğunun altını çizen Altundağ, bu konumda çalışacak fizyoterapistlerin neler yapacakları konusunda da açıklamalarda bulundu.

Altundağ konuşmasında ayrıca havacılık, uzay ve uçuş fizyoterapisi alanına pilotların yaşadığı zorluklara, “G” kuvvetinin olumsuz etkilerine, savaş pilotu ve ticari havayolu pilotu arasındaki farka ve kabin ekibinin yaşadığı kas iskelet sorunlarına da değindi.

Uluslararası havacılıkta uçuş fizyoterapistlerinin yeri hakkında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) araştırmalarından da bahseden Altundağ “NATO uçuşlarla ilgili boyun, bel ve sırt ağrısı tedavisinin Havacılık Uzmanı Fizyoterapistler (ASP – Uçuş Fizyoterapisti) tarafından sağlanmasını zorunlu tutmuştur” dedi.

Altundağ bu tedavi için uçuş fizyoterapistlerinin uygulayacağı yöntemler hakkında ise “spinal manipülasyonu veya mobilizayson, yumuşak doku gevşetme teknikleri, Türkiye’ kullanılmasa da iğne işlemleri, elektroterapi, egzersizler, servikal traksiyon, işlevsel kontrol (uçuş öncesi ve sonrası kas ve EHA değerleri) bilgisini paylaştı.

Türkiye’de havacılık alanında eğitim veren kuruluşlar hakkında da konuşan Altundağ, “Türkiye’de tabipler ve psikologlar havacılık tıbbi alanında lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşabiliyor. Ancak havacılık personelinin tıbbi konuda en cok ihtiyaç duydugu meslek fizyoterapistler olmasina rağmen hala daha bu alanda lisansüstü egitim veren bir anabilim dali ya da enstitü bulunmuyor” hatırlatmasında bulundu.