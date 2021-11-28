UKÜ’de kadına yönelik şiddet irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER) tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde “Kadına Yönelik Şiddet” konulu panel düzenledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm Dünyada ekonomik ve sosyal krizler yaşandığını belirterek bu dönemde yaşanan çeşitli travmalarla kadına yönelik şiddetin artış gösterdiğini kaydetti.

Düzenlenen bu tarz etkinliklerle kadına yönelik şiddet konusunda bireysel farkındalıkların artacağına işaret eden Nadiri, “Ümit ederim ki panelin sonuçları bu konuda karar vericiler açısından önemli bulguları ortaya çıkarır ve bundan sonraki çalışmalara ışık tutar” dedi.

UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muazzez Merve Avcıoğlu etkinlikte kadına yönelik şiddetin kavramsal boyutları ve psikolojik etkilerini değerlendirdi.

Yıllara göre kadına uygulanan şiddetin istatistiksel verilerini paylaşan Avcıoğlu, “Erkeklerin çoğu fiziksel şiddet uygulayıcısı değil ancak fiziksel şiddet uygulayanların çoğu erkektir” dedi.

Öfke ve şiddet kavramlarının ayrımının çok iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken Avcıoğlu, “Öfkeli olan herkes şiddet uygulamaz. Öfke bir duygudur, şiddet ise davranıştır. Bireylere verilecek eğitim ve psikoterapi ile bu kontrol edilebilir” dedi.

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özgür, kültürel farklılıklar ve çok kültürcü sosyal çalışma bağlamında şiddeti ele alarak evlilik içi tecavüz örneğini vererek, bunun toplumlarda göz ardı edilen bir şiddet türü olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Özgür, kadınların karşı karşıya kaldıkları şiddet türlerine dikkat çekerek, “Kültürlere göre aile içi şiddet, namus cinayetleri, çeyiz şiddeti, asit saldırısı, zorla evlendirme, çete şiddeti, gelin kaçırma, ısrarlı takip, cinsel taciz, zorla besleme, insan ticareti, savaş şiddeti, zorla kısırlaştırma veya kürtaj ve çevrimiçi şiddet kadınların maruz kaldığı şiddet türlerinin başında geliyor” ifadesini kullandı.

UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Rüstemoğlu ise konuşmasında ekonomik şiddet ve kadının emek piyasasındaki yerinden bahsederek, kadınların ekonomik şiddete en çok aile yakınları tarafından maruz bırakıldığının altını çizdi.

Yrd. Doç. Dr. Rüstemoğlu, pandemiden en çok kadınların ekonomik olarak etkilendiğini işaret eden Rüstemoğlu, “Pandemi en çok hizmet sektörünü vurdu, hizmet sektöründe kadınlar yoğun olarak istihdam edildiğinden tarım ve sanayi sektörüne göre en çok kadınlar kayba uğradı” şeklinde konuştu.

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28/11/2021 09:11