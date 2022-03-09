UKÜ’de kadının toplumsal konumu irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER) tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Kadın, Emek ve İrade” temalı panel gerçekleştirildi.

UKAMER Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Canan Zeki, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve sanatçı Ayhatun Ateşin konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılışında konuşan UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Toycan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınlara hak ettiği değerin verilmesinin önemini belirterek, Üniversite olarak vizyonlarının kadınların akademik, idari ve yönetim kadrolarında daha fazla yer alması yönünde çalışmak olduğunu kaydetti.

Panelde konuşan UBP Milletvekili Altuğra, kadınların doğduğu gün itibariyle cinsiyetçi rol ve tutumlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, “Bir anne, bir eş ve bir kardeş olmanın ötesinde toplumunu da şekillendiren, dönüştüren ve ülkesine istikamet çizen bir varlıktır” şeklinde konuştu.

Kadının kamusal alanda sesini duyurabilmesi için dayanışmaya ve paylaşıma dayalı ortak bir dil yaratılması gerektiğini aktaran Altuğra, “Kadın, pek çok alanda olduğu gibi siyasette de üstün başarı imzasına sahiptir. Siyaset erkeğe özgü bir alan değildir” ifadesini kullandı.

AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeki ise kadınların eğitim hakkını kazanmak için verdiği mücadeleye değinerek, çocukların küçük yaşlardan itibaren toplum tarafından kabul gören ve ders kitaplarının dışında öğretmen davranışlarına kadar yansıyan cinsiyetçi tutum ve davranışlara maruz kaldığını örneklerle aktardı.

Eğitimin cinsiyetçilikten arındırılmasının toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli olduğunu söyleyen Zeki, toplumsal cinsiyetin sosyal bir inşa olduğuna vurgu yaparak ayrımcılığın ve toplumsal ön yargıların eğitim yoluyla önlenebileceğini vurguladı.

İş Kadınları Derneği Başkanı Candemir, sivil toplum örgütlerinin toplum yaşamı ve iş dünyasındaki işlevini değerlendirdi ve kadının üretime katılımının önemine vurgu yaptı. Kadınların fırsat eşitliği temelinde eğitim ve istihdam olanaklarından yararlanabilmesi, ekonomik hayatta daha görünür olması, yönetim ve karar alma mekanizmalarında daha çok yer alması gerektiğini de belirten Candemir, “Kadınsız bir sosyal yaşam, kadınsız siyaset, kadınsız ekonomi eksiktir” dedi.

Ayhatun Ateşin ise konuşmasında “Fabrikada bir hüzünle başlayan bir öykü, bugün kutlamalara ve evrensel kadın hakları arayışına doğru bir çok kitleyi harekete geçirdi. Kadın cinayetlerini yok etmek için bir yıl kadar önce ses duyurmaya başladık.” açıklamasında bulundu.

Erdemli, vicdanı güçlü, yaratan, üreten, çoğaltan kadınların yaratacağı geleceğe inancını dile getiren Ateşin “Kadın duyarlılığıyla, zarafetiyle, çığlık atmalı. Kadınlar anahtar olmalı her kapıyı açan” mesajını verdi.

Panel Prof. Dr. Toycan’ın katılımcılara teşekkür plaketi ve çiçek takdimi ile sonlandı.

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09/03/2022 16:25