UKÜ’de kerpiç yapılaşmanın önemi irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından ‘Sürdürülebilir Kültürel Yapı Tekniği’ başlıklı etkinlikte kerpiç yapılaşmanın önemi irdelendi.

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Işık, geçmişten günümüze yapılaşma alanında birçok farklılık yaşandığını aktararak, sürekli yerleşim yaşamında hem kullanılan ürünlerin hem de yapılaşmaların değiştiğini kaydetti.

Değişimin gelişimle birlikte harmanlandığını belirten Işık, “Ancak sahip olduğumuz bazı değerleri unutmayıp yaşamımızda günümüze ayak uydurarak mevcut halde tutabilmemiz çok önemli” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Işık, kerpiç yapıların geçmişimizde daha çok var olduğunu ve bizlere miras kaldığını dile getirerek, günümüzde de devam etmesi gereken kültürel bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Seminerde kerpiç yapılaşmanın önemi ve kerpiç yapıların günümüzde ne durumda oldukları hakkında da detaylı bilgi veren Işık, ayrıca katılımcılara hangi ülkelerde yaşadıklarını sorup, orada var olan kerpiç yapılarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Işık konuşmasında Kıbrıs'ın kültürel yapısı ve iklim şartları nedeniyle kerpiç yapının kolayca uygulanabileceğini bilgisini aktararak, bu nedenle ülkede kerpiç yapının yaygınlaştırılması gerektiğini de vurguladı.

Kerpiç yapılaşmanın özellikle Ekoturizm alanına da katkı sağlayabilecek bir yapılaşma olduğunu ifade eden Işık, bu yapılaşmanın öncü olabileceğini de dile getirdi.

Işık, en güncel ve bilinen kerpiç yapının Urfa Göbekli tepe etrafında yapıldığını anımsatarak, “Eski önemlidir” dedi.

Sürdürülebilir bir çevre için kerpiç yapılaşmaya önem verilmesi gerektiğini dile getiren Işık, “Bugünümüzü dünümüzü hatırlayarak planlamalıyız. Dünyada en çok enerji tüketimi betonarme yapılar için kullanılıyor. Kerpiç yapılaşma bu açıdan çok avantajlı” şeklinde konuştu.

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15/10/2021 14:33