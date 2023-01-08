UKÜ’de Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü tartışıldı  

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi (CYPMED) tarafından “Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü” konusunda düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Dr. Emin Akkor konuk oldu.

Akkor, ülkedeki ilk gazetenin yayın hayatına başlamasından günümüze kadar olan tarihsel süreçte basın özgürlüğünü kısaca özetleyerek, özellikle günümüzdeki mevcut durumla ilgili örnekler vererek Kıbrıs Türk Basını hakkında bilgi verdi.

2022 yılında gerçekleştirilen yasa çalışmalarıyla toplumun ifade özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışıldığına dikkat çeken Akkor, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak ülkedeki ifade özgürlüğünün korunması ve genişletilmesiyle ilgili başlattıkları projeleri anlattı.

Akkor, yeni medya teknolojileriyle bilgiye daha hızlı ulaşıldığını, bunun sağladığı avantajlar yanında dezavantaj oluşturan uygulamaları da beraberinde getirdiğini belirterek, günümüzde iletişim özgürlüğü açısından künyesiz internet gazetesi ve olmayan gazetelerin sosyal medya için tasarladıkları önsayfalardaki haber sunumları olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyada “kim olduğu bilinmeyen, künyesi adresi olmayan bazı tasarımlar, gerçek dışı ve hakaret içeren bilgileri haber diye sunuyorlar” ifadesini kullanan Akkor, bunun tehlikenin boyutunu açıkça gösterdiğini kaydetti.

Akkor konuşmasında medya okuryazarlığının önemine de dikkat çekerek, Gazeteciler Birliği olarak bu yönde projeleri olduğunu söyledi.

Toplum genelinde eleştirel bakış açısıyla medya okuryazarlığının geliştirilmesinin altını çizen Akkor, gazetecilik yapma amacıyla başlatılan yayınların kişisel hırs ve çıkarlar için yayınlanan yayınlardan ayırt edilmesinin önemine işaret etti.

Etkinlik, CYPMED Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erçakıca’nın Akkor’a teşekkür plaketi takdimi ile son buldu.

Bu habere tepkiniz:



08/01/2023 11:29