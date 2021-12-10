UKÜ’de konaklama ve turizm sektöründe teknolojinin kullanımı tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte tüm sektörleri etkisi altına alan teknolojik gelişmelerin otelcilik ve turizm sektöründeki etkileri irdelendi.

“Otelcilik ve Turizm Sektöründe Gelişen Teknolojiler” konulu etkinlikte Doç. Dr. Seden Doğan öğrencilerle bir araya gelerek, sektörde teknolojinin yansımaları hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Doğan, bu konuda Ekim 2021'de yapılan en yeni araştırmanın sonuçlarına dair bilgilendirme yaparak, “Dünya nüfusunun % 62'si interneti ve % 57,6'sı ise aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor. Bu nedenle günümüzde birçok havayolu şirketi ve diğer hizmet sektörü sağlayıcıları sosyal medya platformlarını kullanarak ürünlerini tanıtmayı tercih ediyor” ifadesini kullandı.

Turizm sektöründe insanların tatilleri için varış noktalarını bulmalarını sağlayan pek çok uygulama ya da web sitesi bulunduğunu da anımsatan Doğan, tüm bunların İnternet ya da sosyal medya kullanımı gerektirdiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Doğan, turizm endüstrisinde birkaç tip farklı teknoloji ve platform bulunduğunu da belirterek, bunlardan öne çıkanların Eko-sistem, sosyal medya, AR (Artırılmış Gerçeklik) & VR (Sanal Gerçeklik) ile Dijital Pazarlama olduğunu açıkladı.

Ekim 2021'de yapılan araştırmada insanların İnternet ve sosyal medyayı her gün ortalama 2,5 saat kullandıkları bilgisine ulaşıldığını vurgulayan Doğan, “Özellikle bu günlerde pek çok otelde, mobil uygulamalar, insansız resepsiyon, resepsiyonların daha fazla otomasyon kullanımı gibi farklı teknolojiler kullanılıyor” bilgisini paylaştı.

Doğan, Dünyada bazı otellerin insanlardan daha fazla robot kullanan otellere örnek olarak verilebileceğini söyleyerek, konuşmasında turizm sektöründe teknolojinin ve robotik çalışanların avantaj ve dezavantajlarından da bahsetti.

Teknolojinin zaman kazandıran ve maliyeti aşağılara çeken bir yapısı sağladığını ifade eden Doğan, “Ancak teknoloji kişiselleştirilmiş hizmetler sunarken diğer tarafta insan ile teması ortadan kaldırması bir olumsuzluk olarak algılanıyor” şeklinde konuştu.

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10/12/2021 13:00