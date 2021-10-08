UKÜ’de ‘Merkel sonrası Almanya’ teması ile Alman Federal Meclis Seçimi tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi (CYPMED) tarafından düzenlenen ‘Merkel sonrası Almanya’ başlıklı seminerde, geçtiğimiz hafta Almanya’da gerçekleştirilen Federal Meclis seçimleri sonrasında, seçim kampanyası sırasında yaşananlar, olası koalisyon seçenekleri ve Merkel sonrası dönemde Alman dış politikasının nasıl şekillenebileceği konuları irdelendi.

Angela Merkel tarafından 16 yıl boyunca yönetilen Almanya’da 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Federal Meclis seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) az bir farkla birinci gelirken, Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ise ikinci sırada seçimi tamamlamışlardı.

UKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’ın da katıldığı seminerde, Almanya’nın önemli düşünce kuruluşlarından Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kıbrıs Ofisi direktörü Prof. Dr. Hubert Faustmann, hem seçim kampanya süreci hem de seçim sonrası kurulacak olası koalisyon senaryoları hakkında bilgi verdi.

CYPMED Direktörü Doç. Dr. Sertaç Sonan açılışta yaptığı konuşmada, Almanya’nın uluslararası bir aktör olarak sahip olduğu önemden ötürü, Almanya’daki hükümet değişikliğinin sadece Almanya için değil, Avrupa Birliği ve küresel anlamda da büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek, “Almanya’da 16 yıl sonra ilk kez Angela Merkel’in başında olmadığı bir hükümet kuruluyor” ifadesini kullandı.

Konuşmasında, konuk Prof. Dr. Hubert Faustmann’ın özgeçmişi ve çalışmaları hakkında da bilgi veren Sonan, dünyadaki güncel siyasal konuların, bu konuda geniş bilgi sahibi uzmanlarla tartışılabilmesinin öğrencilerin akademik gelişimi açısından önemli olduğuna inandığını ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Prof. Dr. Faustmann ise konuşmasında, Merkel döneminde yaşananları ana hatlarıyla aktardıktan sonra, seçim süreci ile sonrasında yaşanan çarpıcı gelişmeleri ve kurulacak yeni Hükümet’in karşısında bulacağı yerel ve küresel konuları ele aldı.

Seçim sonrası kurulması muhtemel koalisyon senaryoları hakkında da bilgi veren Faustmann, sunum sonrasında, öğrenci ve öğretim üyelerinin, Almanya’da yaşanacak hükümet değişikliğinin küresel siyaset bağlamında yol açması muhtemel sonuçlarla ilgili sordukları soruları cevapladı.

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08/10/2021 15:09