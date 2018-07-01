UKÜ’de mezuniyet coşkusu yaşandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti. UKÜ yerleşkesinde Amfi Tiyatro’da düzenlenen mezuniyet töreninde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere mezun olmaya hak kazanan 30 farklı ülkeden 1154 öğrenci diplomalarını aldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birincisi Ayşe Meşe ve İletişim Fakültesi birincisi Tendai Gandari’nin mezunlar adına konuşmaların ardından, UKÜ Uluslararası Müzik korosu İstiklal Marşını canlı olarak seslendirdi. Törene KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Müsteşarı Asım İdris, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri yaptığı konuşmada, toplam mezun sayısının 12 bine ulaştığını belirterek, “109 farklı ülkeden 18 bini aşkın öğrencimizle sahip olduğumuz uluslararası kimliğimiz ve uluslararası standartlardaki eğitim modelimiz ile yalnızca kendi ülkemizin kalkınmasına değil, mezun ettiğimiz yabancı uyruklu öğrencilerimizle birçok farklı ülkenin gelişmesine de katkı koymaktayız” dedi. Sürdürülebilir başarının kaliteye yatırım yapılması ile sağlanacağına dikkat çeken Rektör Nadiri, UKÜ’nün birçok programının uluslararası nitelikteki MÜDEK, MİAK, FIBAA, Pearson-Assured, FEDEK akreditasyonlarına sahip olduğu ve akreditasyon çalışmalarının devam ettiğini, bunların yanı sıra dünyanın saygın 220’yi aşkın üniversitesi ile de akademik işbirliği anlaşmaları bulunduğunu kaydetti.

Nadiri: “Üniversitemizin Öğrenci Sayısı %140 Oranında Artış Gösterdi”

Rektör Prof. Dr. Nadiri, üniversitede, son üç yıl içerisinde öğrenim gören öğrenci sayısının 18 bini aştığını belirterek, “Üniversitemizin öğrenci sayısı %140 oranında artış gösterdi” dedi. Öğrenci sayısının artışının üniversiteye duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu da açıklayan Nadiri, öğrenci sayıları yanında akademik personel sayısında da son üç yılda üç kat artış sağlandığını belirtti. Web of Science’da taranan bilimsel dergilerde son 3 yılda gerçekleşen toplam akademik yayın sayısının üniversitenin ilgili dergilerde yayınlanmış toplam akademik yayın sayısının %54’nü oluşturduğunu bildiren Nadiri, bilimsel yayın sayısının hızla arttığını bildirdi.

Prof. Dr. Nadiri, 2017-2018 Akademik yılında YÖDAK tarafından onaylanan Tıp Fakültesi ve T.C YÖK tarafında onaylanan 8 ön lisans ve lisans ile 17 lisansüstü programla birlikte ÜKÜ’de 10 fakülte ve 8 yüksekokul’da toplam 156 programda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi yürütüldüğünü belirtti. Bu şekilde UKÜ’nün birçok alanda uzmanlaşma imkânı sunan kapsamalı bir üniversite olduğu ve UKÜ’nün Diş Hekimliği Fakültesi ve Havacılık Fakültesi’nin ise kuruluşu yönünde çalışmalarına devam ettiği Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri tarafından kaydedildi. Konuşmasının sonunda Prof. Dr. Halil Nadiri mezunlara seslenerek UKÜ’de aldıkları uluslararası standartlardaki eğitim sayesinde kariyerlerine avantajlı başladıklarını, mezunların kariyer yolculuklarında karşılaşacakları her türlü zorluğu aşacak bilgi ve beceriye sahip olduklarını belirttikten sonra, parlak bir geleceğin mezunları beklediğini vurguladı.

Diploma takdimlerinin sona ermesi ile mezun öğrenciler UKÜ Uluslararası Müzik Korosu’nun mini konserinin ardından geleneksel kep atımını gerçekleştirdi. UKÜ 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni havai fişek gösterisi ve üniversite kampüsünde düzenlenen mezuniyet kokteyli ile son buldu.